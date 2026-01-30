Mải xem điện thoại, thanh niên đi xe máy hất tung người đi xe đạp

Hà NộiPhóng xe máy một tay, tay còn lại cầm điện thoại không nhìn đường, thanh niên đi xe máy húc ngã người đi xe đạp hôm 30/1 tại Trịnh Văn Bô.

Người đi xe máy mải dùng điện thoại đâm ngã người đi xe đạp Video: CTV

Tình huống giao thông: Một nam thanh niên điều khiển xe máy bằng một tay, tay còn lại cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình khi di chuyển trên đoạn đường đông phương tiện. Do không quan sát phía trước, xe máy bất ngờ lao thẳng vào một phụ nữ đang đi xe đạp cùng chiều. Cú va chạm khiến cả hai người ngã xuống đường. Chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Khi đang di chuyển các lái xe tuyệt đối không sử dụng điện thoại nhất là xe máy cần giữ thăng bằng, đồng thời nguy cơ xảy ra tai nạn như trong video là rất cao, nguy hiểm cho bản thân và cho những người đi đường khác. Nghị định 168/2024 quy định dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe máy phạt tiền 800.000-1.000.000 đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Nếu hành vi này dẫn đến tai nạn giao thông phạt tiền 10-14 triệu đồng.

Nguyên Vũ