Mải dùng điện thoại, bố mẹ để con 17 tháng tuổi bò vào gần chuồng sói

MỹKhi bố mẹ ngồi xem điện thoại, bé 17 tháng tuổi bò vào khu vực cấm gần chuồng sói ở sở thú, thò tay vào trong hàng rào và bị một con ngoạm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h35 ngày 4/4 tại vườn thú ZooAmerica nằm cạnh công viên Hersheypark.

Cảnh sát thị trấn Derry ở Pennsylvania cho biết đứa trẻ 17 tháng tuổi đã chui qua khe hở của hàng rào gỗ, bò vào khu vực cấm gần chuồng sói, thò tay vào trong hàng rào kim loại. Một con sói ngoạm lấy tay đứa trẻ, gây ra những vết thương nhẹ.

Những người xung quanh đã can thiệp và giúp kéo bé ra xa. Trong khi đó, bố mẹ đứa trẻ đang ngồi xem điện thoại trên ghế dài cách khoảng 7-9 m. Cặp vợ chồng hoàn toàn không hay biết con đang gặp nguy hiểm và chỉ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng ồn ào từ chuồng sói.

Theo cảnh sát, bố mẹ đứa trẻ - Carrie B. Sortor, 43 tuổi, và Stephen JB Wilson, 61 tuổi - đang đối mặt cáo buộc gây nguy hiểm đến sự an toàn của trẻ em. Cả hai sẽ nhận được giấy triệu tập đến phiên điều trần sơ bộ tại văn phòng thẩm phán địa phương.

Lối vào vườn thú ZooAmerica ở Pennsylvania. Ảnh: ZooAmerica/Instagram

Theo người phát ngôn của ZooAmerica, khi đứa trẻ thò tay qua hàng rào kim loại, một con sói tò mò đã ngoạm lấy tay của em "trong chốc lát" - điều này phù hợp với bản năng "dò xét, kiểm tra" của loài sói khi tương tác với những vật thể lạ trong môi trường sống.

"Phản ứng này phù hợp với hành vi tự nhiên của động vật, không phải là dấu hiệu của sự hung hăng", đại diện ZooAmerica nói.

Phía vườn thú cũng khẳng định: Các khu vực sinh sống của động vật được thiết kế với nhiều lớp bảo vệ, cùng với biển báo và rào chắn rõ ràng để đảm bảo việc tham quan an toàn. Khách tham quan được yêu cầu ở trong khu vực được chỉ định và giám sát chặt chẽ trẻ em mọi lúc.

ZooAmerica là công viên động vật hoang dã, nơi sinh sống của 200 loài động vật bản địa của lục địa Bắc Mỹ, theo trang web của công viên. Hiện có ba con sói được nuôi tại sở thú rộng hơn 4 ha này.

Tuệ Anh (theo Pennlive, Nypost)