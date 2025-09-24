Chương trình truyền hình truyền cảm hứng

Mái ấm gia đình Việt là chuyến xe thiện nguyện do tập đoàn Hoa Sen tổ chức thường niên, trao yêu thương đến 2.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các mái ấm, nhà mở, trường giáo dưỡng, làng trẻ em SOS... suốt 10 năm qua.

Nối tiếp dự án thiện nguyện cùng tên, Mái ấm gia đình Việt phiên bản truyền hình thực tế ra đời, đặt mục tiêu giúp các gia đình giảm gánh nặng kinh tế, đảm bảo trẻ được đến trường. Qua mỗi tập, ban tổ chức sẽ chọn ba nhân vật tiêu biểu để hỗ trợ, đồng hành các em là người nổi tiếng nhiều lĩnh vực.

Sau chương trình, êkíp và nhà tài trợ Hoa Sen tiếp tục theo sát, đồng hành các em qua nhiều hoạt động thiết thực gồm sửa chữa nhà cửa, lợp tôn, xây dựng nhà vệ sinh, giúp trẻ ổn định cuộc sống, vững vàng bước đến tương lai.



Nhờ truyền tải thành công giá trị nhân văn, cách tổ chức mới lạ, nhiều năm qua, Mái ấm gia đình Việt liên tục đoạt giải thưởng lớn. Năm ngoái, tập đoàn Hoa Sen - đơn vị thực hiện chương trình - nhận giải Tổ chức vì cộng đồng tại Vietnam iContent Awards.



Sau hơn ba năm phát sóng, chương trình liên tục mở rộng vòng tay nhân ái, lan tỏa giá trị nhân văn, tiếp nối và bồi đắp tinh thần đoàn kết, truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc ta.