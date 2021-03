Mads Mikkelsen diễn xuất thần vai thầy giáo say

Tài tử Mads Mikkelsen biến đổi trạng thái say - tỉnh linh hoạt khi vào vai thầy giáo lệ thuộc rượu trong phim "Another Round".

'Another Round' Trailer "Another Round". Video: TIFF.

Martin (Mads Mikkelsen đóng) là giáo viên ở tuổi trung niên có cuộc sống tẻ nhạt, bị học sinh lẫn vợ và hai con xem thường. Lần nọ, anh cùng ba đồng nghiệp trạc tuổi hẹn ăn tối. Một người trong số họ đề cập nghiên cứu của nhà tâm lý học Finn Skårderud: Chỉ cần giữ độ cồn trong máu ở mức 0,05, con người sẽ đạt trạng thái thư giãn, từ đó hoạt bát và sáng tạo hơn trong công việc.

Bộ tứ thử uống rượu mỗi ngày để giữ độ cồn 0,05. Ban đầu, phương pháp có vẻ khả quan, khiến Martin thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Anh trở thành mẫu thầy giáo cá tính, tâm lý trong mắt học sinh. Tuy nhiên, những tình huống dở khóc dở cười bắt đầu, khi các thầy trở nên lệ thuộc vào rượu.

Diễn xuất của Mads Mikkelsen được nhiều chuyên gia khen ngợi, khi phim chiếu sớm ở LHP Toronto, cuối năm 2020. Tài tử 55 tuổi "hút hồn" khán giả bằng gương mặt nam tính, nụ cười tự tin, cùng đôi mắt đầy tâm trạng. Cây viết Peter Bradshaw của Guardian nói: "Khi vào vai người tỉnh, mắt Mikkelsen có nét trầm buồn cùng sự hoài nghi, giống nhân vật người thầy bị tố ấu dâm trong The Hunt. Khi đóng người say, Mikkelsen trở nên quyến rũ, giống Hannibal - vai diễn để đời khác của anh trong loạt phim cùng tên".

Thần thái của Mads Mikkelsen được giới chuyên môn đánh giá cao. Mads Mikkelsen sinh ngày 22/11/1965 tại Copenhagen, Đan Mạch. Anh là em ruột của diễn viên nổi tiếng Lars Mikkelsen. Mikkelsen bắt đầu nghiệp diễn từ năm 31 tuổi, nhưng phải gần 20 năm sau đó, anh mới có chỗ đứng ở Hollywood, qua hai phim "Casino Royale" và series "Hannibal". Ảnh: ABC.

Ở gần cuối phim, khi việc nghiện rượu đã mang đến cho nhân vật của Mads Mikkelsen nhiều mất mát, anh tiếp nhận ly rượu được mời một cách e dè. USA Today, The Hollywood Reporter... nhận xét đây là cảnh hay nhất của phim, nhờ khả năng diễn xuất linh hoạt hai thái cực say - tỉnh của nam diễn viên.

Another Round đánh dấu lần thứ hai Mads Mikkelsen và Thomas Vinterberg hợp tác, sau The Hunt (2012). Trên Variety, Mads Mikkelsen nói anh vỡ òa hạnh phúc khi Another Round nhận giải "Phim hay nhất" tại Tuần lễ Phim London 2020, hồi tháng 10. Anh nói: "Tôi hỏi Vinterberg có phải mình đang mơ hay không? Đây là giải thưởng danh giá nhất trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Vai diễn để lại nhiều cảm xúc, vì giống cuộc đời thực của tôi. Cũng như thầy giáo trong phim, tôi là người đàn ông chật vật tìm kiếm thành công khi tuổi đời không còn trẻ".

Joe Morgenstern của Wall Street Journal thán phục Mads Mikkelsen, khi tài tử có thể diễn nhiều kiểu nhân vật khác nhau. "Trong nhiều năm đóng phim Hollywood, khán giả thường nhớ đến Mikkelsen qua những vai phản diện đáng sợ, như Le Chiffre trong Casio Royale. Nhưng khi đóng phim tại quê nhà Đan Mạch, anh vào một vai khác hẳn: điềm tĩnh, ôn hòa, với đời sống nội tâm phong phú", anh viết.

Mikkelsen thành danh tại Hollywood, nhưng ba diễn viên còn lại chỉ được biết đến tại quê hương Đan Mạch. Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe và Magnus Millang ít đất diễn hơn, nhưng vẫn có lối diễn thuyết phục, khắc họa cá tính riêng của mỗi nhân vật. Họ tung hứng trong nhiều cảnh, giúp vai của Mikkelsen trọn vẹn.

Đạo diễn Thomas Vinterberg mang đến góc nhìn hài hước, châm biếm về thói uống bia rượu đến say mèm của đàn ông. Không chỉ Martin, ba người bạn còn lại - Tommy (Thomas Bo Larsen), Peter (Lars Ranthe) và Nikolaj (Magnus Milang) - sau khi "nạp cồn" vào người cũng trở nên vui vẻ, yêu đời. Phim thuộc thể loại bi hài kịch (tragicomedy), nên Vinterberg khéo léo cài cắm nhiều tình tiết nhỏ báo hiệu điều không hay xảy ra với bốn thầy giáo ở nửa sau tác phẩm. Sự nghiện ngập khiến các thầy đối mặt nguy cơ gia đình tan vỡ, sự nghiệp xuống dốc.

Xuyên suốt phim, Martin và ba đồng nghiệp sử dụng câu chuyện về các vĩ nhân như Ernest Hemingway, Winston Churchill đam mê rượu chè để lấp liếm cho việc họ đang ngày càng nghiện ngập. Đó chỉ là cái cớ, bởi khi cai được rượu ở hồi cuối tác phẩm, nhóm bạn tìm thấy những giá trị mới tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Trong "Another Round", Martin vui vẻ khi uống rượu nhưng sau đó, anh gặp nhiều biến cố. Ảnh: The New York Times.

Theo IndieWire, Thomas Vinterberg thực hiện Another Round để tưởng nhớ con gái quá cố Ida. Khi còn sống, Ida mong muốn cha làm phim pha trộn yếu tố tuổi trẻ và văn hóa uống rượu của Đan Mạch. Trong kịch bản đầu, Ida sẽ có một vai nhỏ. Tuy nhiên, cô đột ngột qua đời sau tại nạn ôtô năm 2019, khi chỉ vừa 19 tuổi. Anh giữ lời hứa với con và tiếp tục thực hiện bộ phim. Vinterberg đồng thời sửa lại kịch bản để câu chuyện mới vui tươi hơn, nhưng vẫn đả kích tác hại của việc lạm dụng bia rượu. Không khí chung của Another Round tương đối dễ thở, không gai góc và u tối như Submario, The Hunt - những phim chính kịch trước đây của Vinterberg.

Đạo diễn Vinterberg lồng ghép những tuyến truyện phụ cảm động. Thầy thể dục Tommy giúp cậu bé trong lớp bóng đá trở nên can đảm hơn và chống lại bọn bắt nạt. Peter động viên một nam sinh theo đuổi giấc mơ vào trường y. Martin dành nhiều thời gian hơn để đi dã ngoại, tập chèo thuyền cùng vợ và các con.

Các góc quay là điểm sáng khác của phim. Ở những phân đoạn bộ tứ say rượu và múa hát, máy quay lia nhanh, giật lắc, như thể người quay phim cũng say như các nhân vật, từ đó mang đến cảm xúc chân thực cho khán giả. Khi Martin say, khung hình tiến sát, để gương mặt người thầy ở chính giữa, giúp người xem nhận ra sự thay đổi dần về tính cách của nhân vật.

Trên Rotten Tomatoes, Another Round nhận 92% phê bình tích cực từ giới chuyên môn. Phim có một đề cử Quả Cầu Vàng 2021, hạng mục "Phim nước ngoài xuất sắc". Nhiều chuyên gia tin rằng tác phẩm sẽ đi tiếp Oscar và Mads Mikkelsen sẽ có đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Phúc Nguyễn