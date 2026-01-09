Mạch máu bị 'xé toạc' 40 cm sau khi cãi nhau với vợ

Trung QuốcSau cuộc nhậu và tranh cãi kịch liệt với vợ, người đàn ông bị bóc tách động mạch chủ dài 40 cm, nguy kịch, nguyên nhân là huyết áp tăng vọt lên trên 200 mmHg.

Theo The Paper ngày 6/1, người đàn ông ngoài 40 tuổi tên Wang trở về nhà trong tình trạng say rượu và thấy vợ đang mắng con vì kết quả học tập kém. Anh Wang lên tiếng bênh vực con khiến hai vợ chồng nổ ra tranh cãi kịch liệt. Tại đỉnh điểm cơn giận, anh đột ngột thấy lồng ngực đau nhói như bị xé toạc, mồ hôi vã ra như tắm, chân trái tê dại và mất cảm giác.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện địa phương cho thấy huyết áp bệnh nhân vọt lên trên 200 mmHg. Hình ảnh chụp cắt lớp (CTA) xác nhận tình trạng bóc tách động mạch chủ (aortic dissection) nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Bệnh nhân lập tức được chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang.

Ảnh minh họa: AdobeStock

Bác sĩ Lu Weiqin, Phó trưởng khoa Ngoại mạch máu cho biết tổn thương của anh Wang vô cùng phức tạp. Động mạch chủ bị xé rách từ động mạch dưới đòn trái xuống tận động mạch chậu với tổng chiều dài gần 40 cm. Vết rách diện rộng này chặn đứng dòng máu đến các nhánh nuôi dưỡng gan, lách, dạ dày, thận và chi dưới. Nếu không can thiệp ngay lập tức, các nội tạng này sẽ hoại tử hoàn toàn vì thiếu máu, dẫn đến tử vong.

Bệnh viện đã kích hoạt quy trình khẩn cấp để đội ngũ của giáo sư Jiang Jinsong và bác sĩ Lu Weiqin phẫu thuật ngay trong đêm. Các bác sĩ sử dụng kỹ thuật can thiệp nội mạch xâm lấn tối thiểu, đưa giá đỡ (stent graft) vào chính xác vị trí tổn thương để che phủ vết rách và tái tạo dòng chảy của máu. Ca mổ thành công giúp bệnh nhân dứt cơn đau ngực và dần phục hồi cảm giác ở chân.

Lý giải về nguyên nhân, giáo sư Jiang Jinsong nhận định bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp nhưng uống thuốc không đều, khiến chỉ số này mất kiểm soát. Động mạch chủ là mạch máu lớn nhất, chịu áp lực cao nhất cơ thể. Khi huyết áp tăng, cộng thêm những cơn kích động cảm xúc mạnh và rượu bia sẽ tạo ra tác động giống như hành động "nhấn thêm ga" vào một hệ thống quá tải. Lớp nội mạc thành mạch bị xé rách, máu tràn vào lớp giữa tạo thành "lòng giả", ép vỡ mạch máu bất cứ lúc nào.

Các chuyên gia cảnh báo mùa đông là thời điểm gia tăng đột biến các ca tai biến mạch máu. Thời tiết lạnh, thói quen ăn uống tiệc tùng, lạm dụng rượu bia và thức khuya dịp cuối năm dễ khiến huyết áp dao động mạnh. Bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là nhóm tuổi trung niên có bệnh nền, cần tuân thủ tuyệt đối chỉ định dùng thuốc, kiểm soát cân nặng và mỡ máu. Mọi người nên giữ tâm lý bình thản, tránh kích động mạnh. Khi xuất hiện cơn đau tức ngực hoặc lưng dữ dội, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để tận dụng "thời gian vàng" cấp cứu.

Bình Minh (Theo The Paper)