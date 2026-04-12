MacBook Neo đáp ứng nhu cầu sinh viên, dân văn phòng

Neo - mẫu MacBook rẻ nhất lịch sử Apple, 16,49 triệu đồng - trang bị chip A18 Pro, pin đến 16 giờ, đáp ứng nhu cầu học tập, công việc văn phòng cơ bản.

Ra mắt ngày 4/3, MacBook Neo 256GB là mẫu MacBook đầu tiên trang bị chip A-series (A18 Pro) thay vì chip M-series quen thuộc - bước tiến chiến lược để Apple kéo mức giá xuống thấp nhất, đồng thời mở rộng tệp người dùng đại chúng. Máy nặng 1,23 kg, dày 1,27 cm, có 4 màu sắc gồm: vàng citrus, xanh indigo, hồng phớt và bạc.

Sản phẩm nhỏ gọn, hướng đến học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng cần một chiếc laptop nhẹ, pin bền, dễ mang theo mỗi ngày.

Chip A18 Pro được nhiều tín đồ công nghệ bàn luận những ngày qua. Theo thông tin từ nhà sản xuất. A18 Pro là bộ xử lý mượn từ iPhone 16 Pro nhưng có điều chỉnh: CPU 6 lõi, GPU 5 lõi, Neural Engine 16 lõi và băng thông bộ nhớ 60 GB/giây. Con số này chưa bằng một nửa so với MacBook Air dùng chip M-series, nhưng có thể xử lý mượt các tác vụ hàng ngày.

Cũng theo nhà sản xuất, người dùng có thể cảm nhận máy phản hồi nhanh khi lướt website nhiều tab, soạn thảo văn bản, xem video trực tuyến, gọi video nhóm hay chỉnh sửa ảnh cơ bản. Tác vụ "mở ra là làm việc ngay" là điều Apple hướng đến.

Tuy nhiên, phía Apple lưu ý RAM dung lượng 8GB, không thể nâng cấp. Khi chạy đồng thời nhiều ứng dụng nặng, mở hàng chục tab trình duyệt kết hợp họp video, bạn sẽ cảm nhận giới hạn. MacBook Neo không nhắm đến quy trình render video, dựng phim chuyên nghiệp hay đa nhiệm dày đặc.

Tại Việt Nam, MacBook Neo hiện có hai phiên bản: 256GB (16,49 triệu đồng) và 512GB (18,99 triệu đồng, tích hợp tính năng Touch ID trên bàn phím).

Màn hình và pin là điểm cộng sản phẩm. Cụ thể, màn hình Liquid Retina 13 inch có độ phân giải 2.408 x 1.506 pixel, độ sáng 500 nit và hiển thị một tỷ màu sRGB, giúp người dùng đọc tài liệu lâu ít mỏi mắt hơn, xem phim thoải mái, thậm chí có thể dùng ngoài trời nắng.

Apple công bố thời lượng tối đa 16 giờ xem video và 11 giờ duyệt web wifi. Sinh viên học cả ngày hoặc nhân viên làm việc tại nhiều địa điểm không cần canh ổ điện hay mang theo sạc nặng. Máy dùng thiết kế fanless (không quạt), hoàn toàn im lặng khi hoạt động.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất tích hợp Apple Intelligence trên macOS nhằm tăng tiện ích AI cho học tập, công việc cơ bản như: tóm tắt văn bản dài; đề xuất cách diễn đạt tốt hơn khi viết email; biến ghi chú rời rạc thành nội dung có cấu trúc. Neural Engine 16 lõi trên A18 Pro giúp các tác vụ này xử lý trực tiếp trên máy, không cần internet, đảm bảo quyền riêng tư.

Với người dùng có nhiều văn bản, tài liệu cần xử lý mỗi ngày, Apple Intelligence là trợ lý chứ không phải tính năng để gây ấn tượng trong buổi ra mắt.

Đại diện nhà phân phối Hoàng Hà Mobile nhận định MacBook Neo 2026 không phải dòng MacBook mạnh nhất nhưng dễ dùng, giá cả phù hợp số đông hiện nay. Nhóm nên tham khảo sản phẩm này gồm: học sinh, sinh viên cần laptop nhẹ, pin bền để mang đến trường mỗi ngày; dân văn phòng, chủ yếu soạn thảo, gửi email, họp online, quản lý tài liệu; người muốn trải nghiệm hệ sinh thái Apple (macOS, iPhone, iPad đồng bộ mượt mà) với mức giá dễ tiếp cận.

Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc dòng laptop khác, điển hình là MacBook Air M5, nếu thuộc các trường hợp sau: thường xuyên dựng video, render đồ họa hay chạy phần mềm chuyên ngành nặng; cần kết nối nhiều màn hình ngoài hoặc thiết bị ngoại vi đồng thời; muốn dùng máy 4-5 năm với tác vụ ngày càng nặng hơn.

Hiếu Châu