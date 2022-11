Mắc sốt xuất huyết, thai phụ sinh non ở tuần 25

TP HCMThai phụ được sử dụng đủ liều corticoid hỗ trợ trưởng thành phổi, giảm nguy cơ suy hô hấp cho thai, giữ bé thêm 3 ngày trong bụng mẹ.

Sau 5 ngày mổ sinh, chị Ngọc Minh (ngụ TP HCM) hồi phục nhanh, khỏe mạnh xuất viện. Em bé chào đời nặng 860 g, được nuôi trong lồng ấp tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Bé được thở máy không xâm lấn, ngưng dịch truyền, ăn sữa hoàn toàn qua sonde. Hiện, bé đạt 1.050 g. Dự kiến bé tiếp tục nuôi dưỡng 2 tháng sẽ xuất viện trở về với gia đình.

Chị Minh đau đầu, mệt mỏi, phát hiện nhiễm sốt xuất huyết ở tuần thai 25. Tình trạng bệnh trở nặng, lo lắng cho thai nhi, chị đến Trung tâm Sản Phụ khoa, BVĐK Tâm Anh TP HCM theo dõi thai từ 24/10.

Bé sinh non nặng 860 gram được nuôi dưỡng trong lồng ấp lớn lên mỗi ngày. Ảnh: Tuệ Diễm

Sốt xuất huyết ngày thứ 5, chị có nguy cơ cao bị xuất huyết, thoát huyết tương, có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, tiểu cầu hạ thấp. Vì vậy, thai phụ được bù dịch điều trị sốt xuất huyết. Sau 3 ngày nằm viện, tình trạng bệnh cải thiện nhưng bắt đầu rỉ ối, dấu hiệu cảnh báo chuyển dạ, sinh sớm.

"Thai phụ có nguy cơ sinh non, từng đặt vòng nâng tử cung dự phòng tại một bệnh viện khác nhưng khi nhập viện thêm tác nhân nhiễm sốt xuất huyết, càng thúc đẩy nguy cơ sinh non", BS.CKII Lê Thanh Hùng, Trung tâm Sản phụ khoa, BVĐK Tâm Anh TP HCM, lo ngại.

Trẻ sinh cực non (dưới 28 tuần thai), nhẹ cân (dưới 1 kg) tiềm ẩn nguy cơ ngạt, suy hô hấp, xuất huyết não, phổi, viêm ruột hoại tử, nhiễm khuẩn, rối loạn đường huyết, vàng da... Do đó, bác sĩ Sản khoa phối hợp với đơn vị Sơ sinh lên phác đồ điều trị, sẵn sàng phương án đón trẻ chào đời.

Thai phụ được dùng corticoid hỗ trợ trưởng thành phổi cho thai, giảm nguy cơ suy hô hấp cho thai nhi sau khi sinh. Mũi tiêm trưởng thành phổi thường chỉ định thực hiện từ tuần 28-34 khi thai phụ có dấu hiệu dọa sinh non, có nguy cơ sinh non. Chị Minh thuộc trường hợp phải đặc biệt cần tiêm sớm hơn đề phòng tình huống phải chấm dứt thai kỳ cứu bé. Song song với điều trị thuốc, bác sĩ cố gắng giữ thai nhi trong bụng mẹ thêm từng ngày (với thai kỳ dọa sinh non, một ngày ở trong bụng mẹ tương đương với một tuần nuôi ngoài), theo dõi dấu hiệu lâm sàng và xét nghiệm cảnh báo dọa sinh non, sốt xuất huyết trở nặng, tình trạng nhiễm trùng ở thai phụ.

Sau 5 ngày nhập viện, thai phụ rỉ ối, xuất hiện nhiễm trùng ối, không thể tiếp tục dưỡng thai. Vì vậy, thai nhi được bảo vệ hệ thần kinh bằng thuốc Magne sulfat, phòng co giật, xuất huyết não khi chào đời cực non.

Êkíp Sản - Nhi chuẩn bị bước vào ca mổ căng thẳng cứu thai phụ sốt xuất huyết. Ảnh: Tuệ Diễm

Đối mặt với tình huống khẩn này, sau khi áp dụng phương pháp giục sinh không thành, chị Minh được chỉ định sinh mổ vào sáng 29/10, chấm dứt thai kỳ ở 25 tuần 5 ngày. Ca mổ lấy thai vẫn đối mặt nhiều rủi ro do sản phụ rỉ ối kéo dài, nguy cơ nhiễm trùng cao. Ekip mổ tiến hành nhanh, thận trọng, tránh nước ối trào ngược vào ổ bụng khiến tình trạng nhiễm trùng thêm nặng.

"Tuổi thai nhỏ, tử cung sản phụ chưa căng tròn nên bác sĩ phải tính toán đường mổ. Vết rạch nhỏ thì kéo em bé ra ngoài sẽ gặp khó khăn. Đường mổ đi quá rộng nguy cơ có thể chạm động mạch 2 bên tử cung. Thai nhi cực non tháng, yếu ớt, động tác lấy em bé phải cẩn trọng. Trẻ sinh cực non khó cứu sống nếu mắc thêm chấn thương sản khoa tại đầu, tay, chân trong quá trình sinh mổ", bác sĩ Lê Thanh Hùng giải thích.

Sau 5 phút mở đường mổ, bác sĩ Thanh Hùng nhẹ nhàng lấy em bé ra khỏi ổ bụng. BS.CKI Lê Thị Ngọc Dung - Trung tâm Sơ sinh BVĐK Tâm Anh TP HCM tiến hành hồi sức sơ sinh ngay trên đùi mẹ.

BS.CKII Phạm Lê Mỹ Hạnh, Trưởng khoa Sơ sinh, Trung tâm sơ sinh cho biết, thông thường các ca cần hồi sức thì sẽ cắt rốn sớm để lên giường sưởi để tiện hồi sức. Sau này có nhiều nghiên cứu cho thấy lợi ích của cắt rốn muộn nên bác sĩ sơ sinh cố gắng chờ dây rốn ngừng đập mới tiến hành cắt. Thời gian đó, bé cần hỗ trợ hô hấp ngay.

Êkip Sản - Nhi phối hợp mổ bắt con, hồi sức trẻ sinh cực non trên đùi mẹ. Ảnh: Tuệ Diễm

Sau đó, bé được chuyển sang giường sưởi ấm đặt sát giường sinh. Bác sĩ gắn ống thở CPAP không xâm lấn cho bé, giúp phổi không bị xẹp, hạn chế nhiễm trùng, không bị suy hô hấp, sau đó nằm trong lồng ấp, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch.

Để ổn định hô hấp, giữ ẩm liên tục trong lồng ấp, bé được bơm surfactant vào nội khí quản, dùng thuốc hỗ trợ đóng ống động mạch giúp tránh nguy cơ gây viêm ruột hoại tử, xuất huyết não, xuất huyết phổi...

Trước ca mổ, ekip Trung tâm Sơ sinh lên phương án tiến hành cuộc sinh đặc biệt. Lồng ấp, máy thở, nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn, kháng sinh, thuốc vận mạch qua catheter tĩnh mạch trung tâm được chuẩn bị để đón bé, giảm di chứng sức khỏe cho bé về sau. "Sự phối hợp kịp thời giữa Sản - Nhi giúp bảo vệ não, phổi của bé từ khi còn trong tử cung, hồi sức cấp cứu nhanh, chuẩn xác ngay trên bụng mẹ, khi vừa chào đời đảm bảo cuộc sinh an toàn, mang đến cơ hội sống khỏe cho trẻ sinh non", bác sĩ Hùng khẳng định.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Tuệ Diễm