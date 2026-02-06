Mắc lậu sau tiệc tất niên vì tưởng 'oral sex an toàn'

TP HCMNghĩ rằng chỉ "thư giãn" bằng miệng thì không lây bệnh, nam nhân viên văn phòng 24 tuổi hoảng hốt khi thấy tiểu buốt sau chầu nhậu tất niên cùng công ty.

Ngày 3/2, TS.BS Lê Vũ Tân, Bệnh viện Bình Dân, cho biết bệnh nhân đến khám trong tình trạng lo âu, kèm các triệu chứng điển hình của viêm niệu đạo cấp. Chàng trai kể sau tiệc tất niên cùng công ty, anh và vài người bạn rủ nhau đi "tăng hai" thư giãn tại một cơ sở massage. Do có uống rượu và tin rằng chỉ cần không quan hệ xâm nhập trực tiếp sẽ an toàn, anh đã sử dụng dịch vụ kích thích bằng miệng (oral sex).

Chỉ ba ngày sau, anh thấy lỗ sáo xuất hiện dịch mủ màu vàng đặc, kèm cảm giác đau buốt như kim châm mỗi lần đi tiểu. "Em nghĩ không quan hệ trực tiếp thì không sao, ai ngờ hậu quả lại đến nhanh như vậy", bệnh nhân chia sẻ với bác sĩ. Kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân dương tính với vi khuẩn lậu Neisseria gonorrhoeae.

Theo bác sĩ Tân, sau mỗi mùa tất niên, lễ Tết, số lượng nam giới đến khám vì viêm niệu đạo cấp do lậu và các bệnh lây truyền qua đường tình dục thường tăng đột biến. Bệnh nhân thường thắc mắc tại sao họ dùng bao cao su nhưng vẫn mắc bệnh, hoặc chỉ quan hệ bằng miệng thì làm sao có thể lây nhiễm.

Sai lầm thường gặp là chỉ sử dụng bao cao su khi quan hệ xâm nhập mà bỏ qua các hình thức tiếp xúc niêm mạc khác. Thực tế, vi khuẩn lậu và nhiều tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục như Chlamydia, Mycoplasma hay HPV có thể tồn tại với mật độ cao ở vùng hầu họng. Khi oral sex, vi khuẩn từ khoang miệng bạn tình dễ dàng xâm nhập vào niệu đạo nam giới, gây viêm nhiễm cấp tính.

Bệnh lậu ở nam có thời gian ủ bệnh ngắn, từ 2 đến 7 ngày. Dấu hiệu điển hình gồm chảy mủ lỗ tiểu, tiểu buốt, nóng rát niệu đạo, đôi khi tiểu ra máu. Nếu không điều trị đúng phác đồ, vi khuẩn có thể gây biến chứng viêm tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn - mào tinh hoàn, làm tăng nguy cơ vô sinh, hiếm muộn.

Để những buổi tiệc cuối năm trọn vẹn niềm vui, chuyên gia khuyến cáo nam giới cần tỉnh táo khi sử dụng rượu bia, không chủ quan với bất kỳ hình thức quan hệ nào. Khi có triệu chứng nghi ngờ, người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để xét nghiệm và điều trị sớm, tránh tự ý mua thuốc khiến bệnh kéo dài và tăng nguy cơ kháng thuốc.

Lê Phương