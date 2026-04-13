Mắc gout ở tuổi đôi mươi

TP HCMThói quen ăn uống, sinh hoạt thiếu lành mạnh cùng sự chủ quan trước các dấu hiệu bất thường khiến nhiều người trẻ phát hiện gout cấp khi đã muộn.

ThS.BS.CKI Đinh Phạm Thị Thúy Vân, khoa Nội cơ xương khớp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết gout thường xảy ra ở những người trên 50 tuổi, song có xu hướng trẻ hóa. Hệ thống Bệnh viện Tâm Anh trung bình mỗi ngày tiếp nhận và điều trị hơn 120 bệnh nhân gout, trong đó gần 40% dưới 40 tuổi. Một phân tích dựa trên Nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu năm 2021 cho thấy giai đoạn từ năm 1990 đến 2021, số lượng người trẻ (15-44 tuổi) mắc bệnh gout trên 204 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tăng gần gấp đôi, hơn 8,5 triệu người.

Bác sĩ Vân giải thích thói quen sống không khoa học làm tăng nguy cơ mắc gout hoặc khiến bệnh trở nặng nhanh ở người trẻ tuổi. Ăn nhiều thịt đỏ, đồ nướng, uống rượu bia hay thức khuya... là nguyên nhân làm tăng hàm lượng axit uric trong máu. Lượng axit uric dư thừa này tích tụ trong khớp, gây viêm sưng khớp cấp tính hoặc mạn tính (gout). Nhiều người trẻ cho rằng gout chỉ gặp ở người cao tuổi, vì vậy thường bỏ qua triệu chứng không đi khám.

Như anh Cường, 29 tuổi, không bị chấn thương nhưng đột nhiên đau dữ dội và sưng nóng cổ chân phải, không đi lại được. Kết quả xét nghiệm ghi nhận nồng độ axit uric trong máu của anh Cường đến 576 µmol/L (chỉ số an toàn ở nam giới là dưới 420 µmol/L). Bác sĩ chẩn đoán anh bị gout cấp. Trước đó vài ngày, anh dự tiệc, ăn nhiều thịt nướng và uống nhiều bia.

Trường hợp khác, anh Lâm, 25 tuổi, thỉnh thoảng bị sưng nóng đỏ đau ở các khớp như ngón chân, cổ chân, cổ tay... Cơn đau chỉ xuất hiện vài ngày rồi tự khỏi nên anh không chú ý nhiều. Tình cờ khám sức khỏe định kỳ, anh được phát hiện mắc gout.

Anh Cường đến khám với bác sĩ Vân khi đau chân nặng, không thể đi lại được do gout cấp. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Gout không trực tiếp gây tử vong nhưng ở người trẻ tuổi, những biến chứng phổ biến như hư, biến dạng khớp, suy thận, sỏi thận... có thể làm giảm khả năng vận động, nguy cơ gây tàn phế suốt đời, đe dọa lớn đến sức khỏe và tính mạng.

Cả anh Cường và Lâm được bác sĩ chỉ định dùng thuốc kết hợp điều chỉnh chế độ ăn hạn chế purin, rượu bia và các loại nước có gas. Tăng cường bổ sung đủ nước và chất xơ, nguồn protein từ các loại hạt, trứng, sữa... Tập thể dục, vận động ở cường độ hợp lý hỗ trợ đào thải axit uric, giúp cơ thể sản sinh các chất chống oxy hóa tự nhiên, phục hồi mô và ngăn lắng đọng urat... Tái khám sau hai tuần, hai người bệnh không còn đau, có thể đi lại bình thường, chỉ số axit uric trong máu giảm nhiều. Họ cần tiếp tục được theo dõi và tái khám định kỳ mỗi 3-6 tháng để kiểm soát bệnh.

Bác sĩ Vân khuyến cáo người trẻ không nên chủ quan trước bệnh gout, cần xây dựng thói quen sống khoa học và đến bệnh viện ngay khi phát hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau khớp, thường gặp ở khớp ngón chân cái, mắt cá chân, đầu gối, cổ tay và khuỷu tay. Cơn đau thường xuất hiện đột ngột, dữ dội (gout cấp) và có thể kéo dài âm ỉ trong trường hợp mạn tính. Ngoài các triệu chứng bên ngoài, để chẩn đoán chính xác gout, người bệnh có thể được chỉ định làm xét nghiệm máu để đo nồng độ axit uric; chụp X-quang/CT/siêu âm để phát hiện tổn thương khớp, tinh thể trong khớp.

