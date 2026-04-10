Mắc bệnh tim có hóa trị ung thư phổi được không?

Bố tôi 62 tuổi, từng đặt stent mạch vành, gần đây phát hiện ung thư phổi, bác sĩ chỉ định hóa trị. Người mắc bệnh tim phải hóa trị có nguy cơ gì? (Minh Hoàng, 30 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Hóa trị là một trong những phương pháp điều trị phổ biến, sử dụng hóa chất để tiêu diệt tế bào ác tính. Tuy nhiên, một số thuốc hóa trị có thể gây ra tình trạng nhiễm độc tim (Cardiotoxicity), dẫn đến một số tác dụng phụ như suy giảm chức năng co bóp của tim, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, tổn thương mạch vành.

Khi chỉ định hóa trị cho người có bệnh nền tim mạch, bác sĩ chuyên khoa Tim mạch và Ung bướu phối hợp xây dựng phác đồ cá thể hóa. Theo quy trình thường quy, tất cả bệnh nhân ung thư có chỉ định hóa trị đều phải được khám chuyên khoa Tim mạch trước để đánh giá tình trạng tim mạch nền, phân tầng nguy cơ nhằm giảm biến chứng.

Tiến sĩ Bình tư vấn cho bệnh nhân chuẩn bị hóa trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trước hóa trị, bố bạn sẽ được đánh giá các yếu tố nguy cơ tim mạch khác thông qua chỉ số men tim, điện tâm đồ, siêu tâm tim và có thể được chỉ định chụp mạch vành.

Trong suốt quá trình điều trị ung thư, bệnh nhân sẽ được đánh giá lại tình trạng lâm sàng, cận lâm sàng tim mạch định kỳ. Nếu có bất thường về tim mạch, bác sĩ xem xét tiếp tục phác đồ hay cần điều chỉnh liều hoặc ngưng thuốc, thay đổi thuốc nhằm bảo vệ tim mạch.

Sau khi kết thúc điều trị ung thư, bệnh nhân cần khám định kỳ để dõi khả năng tái phát ung thư và biến chứng tim mạch.

Như vậy, người bệnh luôn được kiểm tra, theo dõi để bác sĩ cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ của hóa trị so với nguy cơ biến chứng bệnh tim mạch. Bạn và gia đình không nên lo lắng hay tự ý trì hoãn điều trị. Trong quá trình hóa trị, nếu người bệnh có dấu hiệu bất thường như khó thở, mệt mỏi, phù chân hoặc đau ngực, gia đình nên thông báo ngay cho bác sĩ để được khám, chẩn đoán kịp thời.

TS.BS Trần Hải Bình

Phó trưởng khoa Ung bướu

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy