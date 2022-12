Ma túy tổng hợp 'ngụy trang' trong thuốc lá điện tử

Các bệnh viện gần đây tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị ngộ độc do uống/hút nhầm ma túy có trong thuốc lá điện tử, bác sĩ và Bộ Công an cảnh báo loại ma túy mới "ngụy trang" trong thuốc lá.

Bé trai 5 tuổi ở Hà Nội, nhặt uống khoảng 5 ml dung dịch màu vàng trong thuốc lá điện tử, 15 phút sau co giật toàn thân, nôn ói, hôn mê. Bệnh nhi được chuyển đến khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, tuần trước trong tình trạng hôn mê, co giật, đồng tử giãn, mạch chậm. Bác sĩ nghi ngờ cháu bị ngộ độc các thành phần chứa trong dung dịch thuốc lá điện tử.

Tuy nhiên, các triệu chứng co giật, đồng tử giãn, mạch chậm của trẻ khác biệt, không phù hợp tình trạng ngộ độc do nicotine - chất chủ yếu chứa trong thuốc lá điện tử. Do đó các bác sĩ tiếp tục xét nghiệm mẫu bệnh phẩm gồm máu, nước tiểu, dung dịch trẻ uống, kết quả dương tính với loại ma túy tổng hợp mới là ADB-BUTINACA.