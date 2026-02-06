Ma túy đá, HIV tàn phá 'quốc đảo thiên đường' Thái Bình Dương

Ma túy đá và đại dịch HIV đang biến đảo quốc du lịch Fiji xinh đẹp thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng y tế và tội phạm.

Mỗi tuần một lần, chiếc xe tải màu đen có cửa sổ dán kín mít lại tấp về túp lều ở rìa một khu dân cư, nơi giống như một mê cung chằng chịt những túp lều nhỏ nối với nhau bằng những con đường bùn đất trơn trượt do mưa hè.

Một người đàn ông bước ra, đưa ma túy cho một đầu nậu rồi lấy tiền, lái xe đi. Đầu nậu chia nhỏ các tinh thể trắng vào những chiếc túi zip nhỏ hơn ngón tay út trẻ con trước khi đem đi bán lẻ giá 22 USD mỗi túi.

Khu dân cư này không được lắp đặt hệ thống điện nước. Thực phẩm cũng khan hiếm, nhưng ma túy có mặt khắp mọi nơi, theo lời các nhân viên cộng đồng và một thanh niên 17 tuổi từng dùng ma túy đá sống ở đây. Cậu cho hay đa số bạn bè đều dùng ma túy đá nên việc bản thân bị nghiện "chỉ là vấn đề thời gian".

Elaine Monroe, 28 tuổi, nghiện hút và từng làm gái mại dâm, trò chuyện với một cô gái bán dâm trên đường phố thủ đô Suva, Fiji. Ảnh: Washington Post

Fiji là đảo quốc Nam Thái Bình Dương với diện tích hơn 18.000 km2. Với hơn 300 hòn đảo, Fiji sở hữu những bãi biển cát trắng mịn, nước biển xanh ngọc bích và những rạn san hô tuyệt đẹp, khiến nước này được đặt biệt danh "đảo quốc thiên đường".

Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc nhiều năm qua đã cảnh báo Fiji về tình trạng các băng nhóm tội phạm quốc tế đang lợi dụng vị trí địa lý làm điểm trung chuyển ma túy, chủ yếu là ma túy đá, có nguồn gốc từ Đông Nam Á và Mỹ Latin tới New Zealand, Australia và Bắc Mỹ.

Vấn nạn này còn tàn phá các gia đình ở Fiji, nơi trẻ em 10 tuổi cũng bắt đầu sử dụng ma túy đá. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi thay vì hít hoặc uống, người ta lại tiêm ma túy đá vào cơ thể, theo khảo sát do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) thực hiện tại thủ đô Suva.

Dùng chung kim tiêm và phớt lờ các biện pháp quan hệ tình dục an toàn cũng làm bùng phát cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng ở Fiji, quốc gia nằm trong nhóm những nước có tỷ lệ tăng lây nhiễm HIV nhanh nhất thế giới, gây quá tải cho hệ thống y tế công. Dân số Fiji chưa đầy một triệu người nhưng năm 2024 ghi nhận 1.583 ca nhiễm mới, mức cao nhất từng có và tăng 500% so với năm 2018.

Liên Hợp Quốc và Bộ Y tế Fiji ước tính con số này sẽ tăng gấp đôi trong năm nay lên hơn 3.000 ca. Giới chức Fiji ước tính con số thực tế có thể còn cao hơn nữa, bởi nhiều người ở các vùng xa xôi của Fiji chưa được xét nghiệm. Đa số ca nhiễm mới nằm trong nhóm độ tuổi 15-34 và một nửa số ca nhiễm mới liên quan tới sử dụng ma túy.

Giới chức thực thi pháp luật, hải quan, quan chức Liên Hợp Quốc và những người điều tra các băng nhóm ma túy cho rằng các nhóm tội phạm hoạt động trong và xung quanh Fiji đang hợp tác với nhau, tập hợp các hội Tam Hoàng Trung Quốc, các băng đảng Mexico, các băng đảng môtô Australia và các tổ chức khác có kết nối từ Nigeria.

"Các tổ chức tội phạm nhằm vào khu vực này bởi chúng hiểu rõ hạn chế trong công tác thực thi pháp luật khi giám sát các vùng lãnh hải rộng lớn bằng phương pháp cũ", ban thư ký Tổ chức Hải quan châu Đại Dương, hiệp hội gồm 24 thành viên phối hợp thực thi công tác hải quan và biên phòng cho các quốc gia Thái Bình Dương, cho hay. "Chúng ta đang chứng kiến sự phối hợp chưa từng có giữa các băng đảng ma túy, tội phạm có tổ chức".

Thay vì chiếm lĩnh địa bàn Fiji bằng bạo lực, các băng nhóm này hợp tác với nhau giống một tập đoàn đa ngành. Điều đáng ngại nhất là mạng lưới tội phạm này đã xâm nhập vào hệ thống cảnh sát và cơ quan công quyền.

Ma túy bị cảnh sát Fiji tịch thu hồi đầu năm 2024. Ảnh: Cảnh sát Fiji

Hồi tháng 12/2025, các đoạn chat bị lộ trên Viber, ứng dụng nhắn tin phổ biến ở Fiji, cho thấy các sĩ quan nhắn tin với nhóm buôn ma túy. 7 sĩ quan cấp cao đang bị điều tra, theo Bộ Cảnh sát Fiji. Từ tháng 1/2023 tới tháng 10/2025, 27 sĩ quan đã bị cáo buộc các tội danh liên quan ma túy.

Ma túy vẫn tiếp tục đổ về Fiji. Cảnh sát ngày 16/1 đột kích một con tàu ngoài khơi bến cảng phía tây bắc đất nước, tìm thấy hơn hai tấn cocaine đóng gói trong hơn 100 bao tải. Công tố viên cáo buộc 6 người, trong đó có 4 công dân Ecuador và hai người địa phương, tội buôn ma túy.

"Nạn buôn bán ma túy đã len lỏi vào lực lượng cảnh sát, các tổ chức và xã hội của chúng ta", Rabuku, quan chức cấp cao trong ngành công tố ở Fiji, nói và lưu ý chừng nào điều đó không thay đổi, Fiji sẽ "luôn là điểm trung chuyển ma túy".

Hồng Hạnh (Theo Washington Post)