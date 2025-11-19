Ma Ran Đô - từ vai phụ đến ngôi sao màn ảnh

Diễn viên 28 tuổi dự buổi công chiếu phim hành động hài Truy tìm long diên hương (đạo diễn Dương Minh Chiến), hôm 11/11. Phim là điểm sáng của phòng vé Việt dịp cuối năm, thu về gần 60 tỷ đồng sau ba ngày, được dự đoán sớm vượt mốc "trăm tỷ". Sau Nụ hôn bạc tỷ và Tử chiến trên không, Ma Ran Đô có dự án thứ ba thành công về thương mại trong năm nay.
Trailer Truy tìm long diên hương - dán nhãn 16+. Ma Ran Đô đóng vai Tuấn - em trai Tâm (Quang Tuấn), cả hai bị cuốn vào cuộc truy lùng của một băng đảng vì báu vật trị giá nhiều tỷ đồng. Video: Đoàn phim cung cấp
Hơn 5 năm vào nghề, diễn viên gốc Gia Lai từng trải qua nhiều chật vật. Tốt nghiệp Đại học Nông Lâm, anh từng được khuyên theo công việc kiểm lâm của gia đình ở Pleiku. Vì muốn thử sức với nghệ thuật, Ma Ran Đô xin người thân vào TP HCM học diễn xuất. Khi ấy, anh dự định dành ra hai năm, nếu không thành công sẽ trở về quê theo nguyện vọng của bố mẹ.
Giai đoạn đầu, Ma Ran Đô nhận những vai quần chúng với thù lao vài trăm nghìn đồng. Anh được diễn viên Ngọc Thuận gợi ý nên học bài bản với các nghệ sĩ gạo cội, trong đó có Hữu Châu - người truyền cảm hứng lớn cho anh trong nghề.
Bước ngoặt với anh là vai diễn trong MV Tình nào không như tình đầu (sáng tác: Vương Anh Tú) của ca sĩ Trung Quân năm 2020. Anh vào vai một nam sinh phổ thông, thầm để ý cậu bạn cùng lớp nhưng bỏ lỡ cơ hội giãi bày. MV thu hút 42 triệu lượt xem trên YouTube, giúp tên tuổi Ma Ran Đô được nhiều bạn trẻ biết đến.
MV Tình nào không như tình đầu. Video: YouTube Trung Quân Official
Anh tiếp tục được mời đóng MV Sau lưng anh có ai kìa (sáng tác: Nguyễn Phúc Thiện) của ca sĩ Thiều Bảo Trâm. Gương mặt nam tính, chiều cao 1,8 m giúp anh có cơ hội tham gia nhiều phim truyền hình: Nhỏ to chốn văn phòng, Vợ quan, Phía sau cái chết, Đừng khóc anh đây rồi, Bí mật hai thế giới.
Ngoài phim tâm lý - gia đình, diễn viên lần đầu thử sức thể loại kinh dị với series Tiệm ăn của quỷ (đạo diễn Hàm Trần), phát hành đầu năm nay. Phim xoay quanh quán ăn của một đầu bếp bí ẩn (Lê Quốc Nam). Mỗi thực khách ký một giao kèo với quỷ để có điều mình mong muốn nhưng đều phải trả giá đắt.
Anh vào vai một chàng trai có nhiều góc khuất tâm lý phức tạp. Series gây chú ý, đứng đầu Netflix Vietnam sau 36 giờ ra mắt, vào top 10 show trên nền tảng này tại một số nước khác.
Diễn viên có vai điện ảnh đầu tay trong Nụ hôn bạc tỷ - phim Tết 2025 do Thu Trang đạo diễn. Anh vào vai Tú, chàng trai giàu có, được nhiều người đẹp vây quanh. Khi gặp Vân (Đoàn Thiên Ân) - cô gái cá tính mạnh, giàu hoài bão, Tú tìm mọi cách để chinh phục người đẹp. Trước lúc quay, anh phải giảm ba, bốn kg trong vòng một tháng, kiêng đồ ngọt để có dáng vóc săn chắc.
Bộ ba diễn viên chính Nụ hôn bạc tỷ lúc ra mắt dịp Tết Ất Tỵ. Tác phẩm đạt 211 tỷ đồng, thuộc top phim ăn khách từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, Ma Ran Đô chỉ dừng ở mức tròn vai thông qua trang phục, hình thể, thiếu cảnh đào sâu tâm lý. Đạo diễn Thu Trang cho biết giao vai nam chính dù Ma Ran Đô chưa có kinh nghiệm đóng điện ảnh vì đánh giá cao ở nỗ lực tìm tòi, tin anh phát triển xa hơn.
Ma Ran Đô trong hậu trường Tử chiến trên không. Video: Đoàn phim cung cấp
Với Tử chiến trên không (đạo diễn Hàm Trần) - phim hành động về đề tài cướp máy bay, Ma Ran Đô đóng vai cảnh vệ. Nhân vật có nhiều cảnh xả thân chống lại bọn cướp vì đồng đội và hành khách, bị không tặc đâm sáu nhát dao, trúng bốn phát súng.
Dù không có nhiều đất diễn, anh dồn thời gian chuẩn bị cho "vai khó nhất sự nghiệp". Ma Ran Đô trải qua nhiều tháng cùng Thanh Sơn (trái) tập luyện với cascadeur trong không gian hẹp của mô hình máy bay, chịu nhiều chấn thương khi quay các động tác nguy hiểm.
Tác phẩm thu về 250 tỷ đồng - cao nhất của thể loại hành động Việt từ trước đến nay. Sau bộ phim, đạo diễn Hàm Trần đánh giá Ma Ran Đô là một trong những ngôi sao màn ảnh của thế hệ Z với khả năng nhập vai đa dạng.
Ma Ran Đô nói không ỷ lại vào ngoại hình, nỗ lực trau dồi diễn xuất sau các phim "trăm tỷ". Video: Mai Nhật
Ma Ran Đô hội ngộ thầy - nghệ sĩ Hữu Châu - cùng bạn bè ở dịp cúng tổ sân khấu đầu tháng 10. Ngoài điện ảnh, diễn viên tham gia sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. Anh từng đóng nhiều vai phụ trong các vở Cơn mê cuối cùng, Trả lại lia thia, Trái tim oan khuất, gần đây trở thành kép chính trong Chạy đến ngày hôm qua.
Tam Kỳ
Ảnh: Nhân vật cung cấp