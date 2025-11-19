Ma Ran Đô - từ vai phụ đến ngôi sao màn ảnh

Hơn 5 năm vào nghề, diễn viên gốc Gia Lai từng trải qua nhiều chật vật. Tốt nghiệp Đại học Nông Lâm, anh từng được khuyên theo công việc kiểm lâm của gia đình ở Pleiku. Vì muốn thử sức với nghệ thuật, Ma Ran Đô xin người thân vào TP HCM học diễn xuất. Khi ấy, anh dự định dành ra hai năm, nếu không thành công sẽ trở về quê theo nguyện vọng của bố mẹ.



Giai đoạn đầu, Ma Ran Đô nhận những vai quần chúng với thù lao vài trăm nghìn đồng. Anh được diễn viên Ngọc Thuận gợi ý nên học bài bản với các nghệ sĩ gạo cội, trong đó có Hữu Châu - người truyền cảm hứng lớn cho anh trong nghề.