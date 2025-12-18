Lynk & Co giảm giá xe cao nhất 100 triệu đồng tháng 12

Hãng xe Trung Quốc giảm giá bằng hình thức ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ, cao nhất trên các dòng 01, 09 với giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Trong làn sóng giảm giá chung của thị trường ở tháng cuối 2025, Lynk & Co cũng không ngoài cuộc. Hãng kích cầu bằng ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ trên nhiều dòng xe.

Dẫn đầu mức khuyến mãi là trên dòng CUV cao cấp nhất, Lynk & Co 09 giá 2,199 tỷ đồng với khoảng hơn 100 triệu đồng nhờ mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Ưu đãi với giá trị gần tương đương là 01, mẫu CUV cỡ C giá 919-999 triệu đồng.

Riêng những mẫu Lynk & Co 01 bản cao cấp nhất có năm sản xuất 2024, mức giảm cộng thêm là 70 triệu đồng. Như vậy, giá 01 bản cao tại đại lý giao dịch ở mức khoảng 829 triệu đồng.

Một mẫu Lynk & Co 03 lăn bánh tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Các mẫu 03+, 06 có ưu đãi chung là 50% lệ phí trước bạ. Lynk & Co 06 giá 679-739 triệu đồng, giảm khoảng 34-37 triệu đồng. Lynk & Co 03+ giá 1,899 tỷ đồng, giảm giá khoảng 94 triệu đồng.

Mẫu xe mới nhất của hãng Trung Quốc là 08 không giảm giá nhưng tặng kèm một số phụ kiện. Chính sách này áp dụng giới hạn cho 200 khách đầu tiên mua xe.

Những đợt giảm giá lớn trên hầu khắp các phân khúc đang được các hãng xe thực hiện để kết năm 2025. Ngoài Lynk & Co, thị trường còn có Toyota, Honda, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Omoda & Jaeco... chung hình thức ưu đãi lệ phí trước bạ hoặc tiền mặt.

Lynk & Co vừa tròn hai năm có mặt tại Việt Nam. Hãng không công bố số liệu bán hàng, tất cả các sản phẩm hiện đều nhập khẩu từ Trung Quốc.

Nhà phân phối của Lynk & Co là Tasco cho biết, sẽ xây dựng trạm sạc điện ở các showroom của hãng trong 2026 để phục vụ chiến lược điện hóa. Tại Việt Nam, hãng xe thuộc tập đoàn Geely bán xe động cơ đốt trong, hybrid và chưa có sản phẩm thuần điện.

Thành Nhạn