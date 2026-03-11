Thứ tư, 11/3/2026
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ tư, 11/3/2026, 17:00 (GMT+7)

Lynk & Co 06 so kè trang bị Honda HR-V, Toyota Yaris Cross bản cao nhất

Lynk & Co 06 so kè trang bị Honda HR-V, Toyota Yaris Cross bản cao nhất

Lynk & Co 06 có nền tảng khung gầm BMA với thép boron siêu cường, hộp số 7 cấp ly hợp kép thể thao và khoảng giá nằm giữa hai đối thủ Nhật Bản.

Quang Anh

Hiện, Lynk & Co Việt Nam áp dụng chính sách tặng gói 5 năm bảo dưỡng miễn phí cho người dùng mua Lynk & Co 06 trong tháng 3, tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc.

  Trở lại XeTrở lại Xe