Lynk & Co 06 so kè trang bị Honda HR-V, Toyota Yaris Cross bản cao nhất

Quang Anh
Hiện, Lynk & Co Việt Nam áp dụng chính sách tặng gói 5 năm bảo dưỡng miễn phí cho người dùng mua Lynk & Co 06 trong tháng 3, tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc.
Lynk & Co 06 có nền tảng khung gầm BMA với thép boron siêu cường, hộp số 7 cấp ly hợp kép thể thao và khoảng giá nằm giữa hai đối thủ Nhật Bản.
