Lý trí quá mạnh khiến tôi chưa thể chọn được bạn đời

Khó yêu khi trái tim từng đi qua tổn thương quá khứ. Không rõ có anh chị nào từng trải qua cảm xúc giống tôi hay không? Tôi thuộc típ người hơi khó yêu, từng lấy hết dũng cảm để mở lòng yêu thương chân thành, thuần khiết và hết mình trong quá khứ. Cuối cùng tôi nhận lại một trái tim tổn thương và toàn vết xước. Tôi không trách đối phương và bản thân ý thức mọi thứ đến rồi đi đều do duyên nghiệp. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy thật khó yêu trở lại, khi trái tim từng trải qua tổn thương xưa.

Tôi là cô gái gần 30, ngoại hình sáng, cao ráo, gia cảnh khá tốt, tốt nghiệp đại học top đầu, thường thích dành thời gian ở một mình. Hiện tại, dù đã cố gắng và thử đủ cách để mở lòng yêu theo cảm xúc chân thành nhưng cảm thấy rất khó. Để bảo vệ trái tim khỏi tổn thương và vết xe đổ trong quá khứ, tôi có khuynh hướng dùng lý trí cao nhất trong tương tác tìm hiểu đối phương. Tới khi phía đối diện dần có cảm tình cùng phát triển kết nối xa hơn thì tôi lại không thể dùng lý trí để gắng gượng tiếp.

Thực sự, tôi nhận thấy bản thân không rung động được như trước. Đối tượng tìm hiểu đa số thuộc tầng lớp tri thức cao có, bình thường có, có địa vị hoặc điều hành kinh doanh riêng cũng có. Đa số họ từng nói tôi là cô gái truyền thống, sống tình cảm, thú vị và thông tuệ, luôn giữ tinh thần học hỏi và nỗ lực không ngừng. Thú thực, tôi không dám nhận những lời nhận xét ấy. Khi rời đi khỏi kết nối, tôi lại thấy bản thân thật tệ, tự hỏi mình đang làm cái gì vậy.

Tôi từng tổn thương, nó có thể chẳng là gì so với bao trường hợp đau lòng ngoài kia. Cớ sao tôi lại hành động y như là nạn nhân trong chính câu chuyện mình từng trải qua, để rồi vô thức mang tâm lý nạn nhân ấy tới quá trình tìm hiểu kết nối khác, lại khiến đối phương phiền lòng vì mình, tôi không hề muốn như thế. Tôi đã cố gắng tìm cách khắc phục, dùng lý trí để điều chỉnh cảm xúc, nhưng cũng không thể hiểu được mình đã nghĩ gì mà có những hành vi lặp lại quá khứ. Mọi người có thể nói khó yêu chẳng qua chưa gặp được tình yêu đích thực, nhưng tôi thực sự không rõ liệu tình yêu đích thực có tới hay không.

Tôi là nữ 100%, không hề có rung động đồng giới, trước giờ có rung động và kết nối sâu với một mối tình khác giới duy nhất, cũng chính là mối tình để lại trong trái tim tôi nhiều vết xước. Kể từ đó đến giờ tôi không còn cảm thấy hứng thú gì chuyện yêu đương. Tôi tìm hiểu các đối tượng cũng chỉ vì bản thân sắp bước qua 30, cũng không còn trẻ nữa. Ấy vậy mà sao tôi thấy khó kết nối quá, không biết phải làm sao đây. Hôn nhân trách nhiệm và không tình yêu là điều không bao giờ xảy ra với tôi. Dù xung quanh có rất nhiều người theo đuổi; họ có trí thức, tinh tế, điềm đạm, tài chính vững chãi, nhà xe đầy đủ, tôi không thể tiến tới mà không có tình yêu. Đó là điều không tôn trọng đối phương nếu tôi không thành thật với cảm xúc chính mình.

Thú thực, tôi chưa từng đặt vật chất lên hàng đầu khi tiến tới tìm hiểu ai, thực sự tôi rất thèm cảm giác có được cảm xúc yêu thương đúng nghĩa. Tôi và người cũ ngắt kết nối trong im lặng, tới giờ vẫn chưa thể quên. Tôi không hề có chủ đích muốn làm tổn thương bất cứ ai, những người tôi từng tìm hiểu làm quen sau này đều rất đàn ông, rất chững chạc, trưởng thành và tử tế. Thực sự tôi đang thấy bối rối, phải làm sao bây giờ, mong nhận được góc nhìn và trải nghiệm của anh chị từng đi qua giai đoạn tương tự. Tôi chân thành biết ơn và thật sự đang nghiêm túc quán chiếu, sửa đổi bản thân. Trân trọng.

Quỳnh Hoa