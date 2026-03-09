Lý Liên Kiệt: 'Từng rất mệt vì cố giống Hoàng Phi Hồng'

Diễn viên gốc Hoa Lý Liên Kiệt nói trước đây ít niềm vui, mỗi khi ra ngoài đều tạo vỏ bọc bản thân như anh hùng Hoàng Phi Hồng.

Theo CNA, sao võ thuật nói về công việc, đời sống, sức khỏe tại buổi giao lưu fan ở Đài Loan cuối tuần qua. Ông thừa nhận trước đây đóng phim dày đặc nhưng buồn nhiều hơn vui. Phần lớn thời gian, tài tử cảm thấy áp lực, tâm trạng u uất, nhiều lo nghĩ.

Để tạo dựng sự nghiệp, giữ hình tượng trong giới làm phim và trong lòng khán giả, Lý Liên Kiệt tự tạo vỏ bọc cho bản thân. Diễn viên nói: "Tôi cố giống Hoàng Phi Hồng ở mọi phương diện, quả thực như thế rất mệt, muốn đi ăn vặt cũng không được, lúc ốm mệt cũng cố giữ vẻ ngoài hoàn hảo. Thời gian dài trong trạng thái theo đuổi danh tiếng, sợ bị quên lãng như thế, tâm hồn lúc nào cũng dằn vặt và thiếu tự do".

'Hoàng Phi Hồng' - cơn gió lạ của dòng phim võ thuật Lý Liên Kiệt (xuất hiện từ giây đầu tiên) từng đóng chính loạt phim "Hoàng Phi Hồng", xoay quanh nhân vật võ công cao cường, trượng nghĩa. Video: Bilibili

Khi nhận ra điều đó, Lý Liên Kiệt từ bỏ lối sống "trong vỏ bọc". Tài tử không còn khổ sở vì đánh giá của người khác, cũng không cần "diễn" trong đời thường. Nhờ vậy, ông cảm nhận được sự tự tại chưa từng có, giữ được tâm tĩnh lặng dù hoàn cảnh thuận lợi hay bất lợi. Lý Liên Kiệt quy y tại chùa ở Đài Loan năm 1998, những năm qua ông tìm hiểu và thực hành Phật pháp.

Từng kín tiếng đời tư nhưng từ năm ngoái, Lý Liên Kiệt cởi mở hơn, ông phát hành tự truyện, hoạt động thường xuyên hơn trên mạng xã hội, giao lưu với fan. Gần 15 năm qua, tài tử chống chọi bệnh cường giáp, uống thuốc mỗi ngày.

Lý Liên Kiệt đưa con gái Jada dự sự kiện ở Đài Loan. Ảnh: Yahoo

Diễn viên tiết lộ đã dặn dò vợ - Lợi Trí - về chuyện hậu sự của bản thân. Tâm nguyện của ông là gia đình không làm tang lễ, mọi thứ tổ chức đơn giản, không lập bia mộ. Người thân có thể tùy ý chọn thụ táng hoặc hải táng cho ông. Hình thức thụ táng là không lập bia mộ, không ghi họ tên người mất. Tro cốt được đưa vào loại túi cotton hoặc túi giấy dễ phân hủy, đặt dưới phần rễ cây. Còn hải táng là mang tro cốt rải xuống biển.

Lý Liên Kiệt ở tuổi 64. Ảnh: Yahoo

Liên Kiệt sinh năm 1963 ở Bắc Kinh, học võ từ nhỏ. Từ năm 1975 đến 1979, diễn viên năm lần liên tiếp giành quán quân cuộc thi võ thuật toàn Trung Quốc. Năm 1980, ở tuổi 17, Lý Liên Kiệt nổi tiếng với phim Thiếu Lâm Tự, tiếp đó đóng chính trong hàng loạt phim võ thuật ăn khách như Hoàng Phi Hồng, Tiếu ngạo giang hồ, Anh hùng, Hoắc Nguyên Giáp, Tinh Võ anh hùng.

Tài tử kết hôn với Lợi Trí - Hoa hậu châu Á 1986 - được 26 năm, có hai con gái. Từ khi kết hôn, Lợi Trí vắng bóng làng giải trí, chuyên tâm chăm sóc gia đình.

