Ly hôn tuổi 41, tôi bắt đầu lại thế nào với 200 triệu tích lũy?

Không có nhà riêng, tôi và chồng cũ chẳng có gì đáng kể để chia. Hy vọng của tôi là đứa con đang ở bên nội.

Trong hơn 15 năm kể từ ngày kết hôn, vợ chồng tôi không có ý định mua nhà Vợ chồng tôi ở với bố mẹ chồng. Sinh con và mọi hạnh phúc, vui buồn đều diễn ra trong căn nhà này.

Thế nhưng năm nay, ở tuổi 41, vợ chồng tôi đường ai nấy đi vì những mâu thuẫn âm ỉ không lối thoát, đã đến lúc phải bùng cháy.

Ly hôn xong, tôi đành gửi con lại nhà nội để cháu tiếp tục ăn học. Tài sản cũng không có gì đáng kể nên cũng không có gì để chia. Tôi chỉ còn lại 200 triệu trong tài khoản, số tiền tích lũy, gói ghém khi người thân ở nước ngoài gửi về cho tôi trong nhiều năm.

Ngày còn trẻ, tôi nghĩ hôn nhân là điểm tựa, là nơi mình có thể yên tâm về một nơi chốn mình thuộc về. Nhưng rồi càng sống, tôi càng nhận ra tôi chưa từng thực sự hiểu mình muốn gì, đến khi ly hôn thì có lẽ tôi nhận được câu trả lời lạnh lùng của cuộc đời.

Hồi trẻ tôi không sợ điều gì nhưng lần này, ở tuổi này thì tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi vẫn đi làm, vẫn đến thăm con, vẫn về nhà mẹ đẻ, vẫn cười, vẫn nói nhưng sâu bên trong là sự hoang mang, không biết thu xếp lại cuộc đời của mình thế nào? Số tiền kia, tôi dự định để dành cho con vào đại học, nhưng tôi cũng cần một số vốn để tập tành buôn bán, mở tiệm bánh chẳng hạn...

Cho tôi hỏi các bạn đổ vỡ hôn nhân ở tuổi của tôi, là các bạn đã bắt đầu lại như thế nào?

Xuân