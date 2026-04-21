Lý do tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí bắc đảo Phú Quốc duy trì sức hút

Phú Quốc United Center là điểm đến có khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách với các hoạt động vận hành liên tục tại Phú Quốc.
Sau nửa thập kỷ phát triển, "siêu" quần thể này không chỉ là khu nghỉ dưỡng đơn thuần mà trở thành tâm điểm giải trí, góp phần thay đổi diện mạo du lịch khu vực bắc đảo ngộc bằng mô hình trải nghiệm đa sắc thái.
Thay vì phát triển các khu lưu trú tách biệt, nơi đây định hình mô hình "one-stop destination" (một điểm đến cho mọi nhu cầu) tại Việt Nam. Du khách có thể nghỉ dưỡng, vui chơi đến khám phá văn hóa trong cùng một hành trình. Số liệu thống kê từ Vingroup, sau 5 năm vận hành Phú Quốc United Center thu hút hơn 55 triệu lượt du khách.
Những công trình tại đây được đầu tư bài bản để xác lập vị thế quốc tế. Cung điện Hải Vương sở hữu thủy cung hình rùa lớn nhất thế giới, VinWonders Phú Quốc đóng vai trò công viên chủ đề hiện đại, trong khi Vinpearl Safari là khu bảo tồn động vật bán hoang dã hàng đầu khu vực. Bên cạnh đó, các công trình biểu tượng như nhà tre Bamboo Legend, Bảo tàng Gấu Teddy cùng các show diễn thực cảnh triệu đô như "Tinh hoa Việt Nam" hay "Sắc màu Venice" tạo nên một không gian giải trí phong phú.
"Những hạng mục này không chỉ phục vụ khách tham quan, còn cho thấy năng lực đầu tư và sáng tạo nội dung giải trí của doanh nghiệp trong nước", đại diện đơn vị vận hành nói.
Từ nền tảng nội lực sẵn có, Phú Quốc United Center tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng khi hợp tác cùng các thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế như Marriott International và Meliá Hotels International. Việc bắt tay với những tập đoàn quản lý hàng đầu giúp siêu quần thể nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ theo quy chuẩn toàn cầu, đồng thời tiếp cận mạng lưới du khách hạng sang trên thế giới. Hệ sinh thái từ nghỉ dưỡng cao cấp đến các hoạt động nightlife tại Grand World giúp du khách tối ưu hóa thời gian và tận hưởng trọn vẹn hành trình, không cần di chuyển ra ngoài khu vực.
Sức hút của siêu quần thể còn đến từ chiến lược làm mới sản phẩm liên tục để đón đầu xu hướng tiêu dùng. Tại Grand World Phú Quốc, không gian vừa được tái thiết kế theo lộ trình khám phá 5 "thế giới" khác biệt. Du khách có thể tìm thấy nét văn hóa Việt tại Vietnam Harmony, sau đó chuyển sang không gian lãng mạn của Venice. Khi đêm về, khu vực Little Asia mang đến không khí Á Đông, trong khi các khu vực Beer & Cuisine Universe hay Tropical Beats phục vụ nhu cầu giải trí sôi động kéo dài đến sáng sớm.
Để bổ sung chiều sâu cho trải nghiệm, ban quản lý ra mắt chương trình biểu diễn "Melody of the River" sử dụng sân khấu nổi hình đàn violin kết hợp âm nhạc và ánh sáng vào khung giờ hoàng hôn. Trong khi đó, "Teddy Dance" tập trung vào các màn tương tác dành cho đối tượng gia đình và trẻ nhỏ. Sự đa dạng này đảm bảo mỗi lần du khách quay lại đều có những cảm nhận mới mẻ, giúp Phú Quốc United Center thoát khỏi tư duy du lịch một lần.
Bước vào mùa hè, chiến dịch Wonder Summer trở thành giai đoạn vận hành bùng nổ nhất của siêu quần thể. Mùa hè tại đây được thiết kế thành dòng trải nghiệm liền mạch. Du khách thường bắt đầu ngày mới tại hệ thống lưu trú của Vinpearl Phú Quốc, tận hưởng bãi Dài với các hoạt động thể thao dưới nước như kayak hay chèo ván đứng. Buổi chiều, hành trình chuyển sang nhịp điệu thư thái với tour du thuyền ngắm hoàng hôn, trước khi bước vào chuỗi hoạt động đêm rộn ràng.
Tại VinWonders Phú Quốc, các phân khu chủ đề tiếp tục duy trì sức nóng với hệ thống trò chơi cảm giác mạnh và công viên nước. Điểm nhấn là Night Safari, nơi mở ra cánh cửa vào thế giới hoang dã ban đêm. Trải nghiệm này giúp du khách tìm hiểu tập tính của các loài động vật về đêm, mang lại cảm giác tò mò và phấn khích khác biệt so với tham quan ban ngày. Việc khai thác các hoạt động độc đáo giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của khách du lịch.
Khu vực Grand World vào buổi đêm là nơi tập trung các show diễn thực cảnh quy mô lớn. "Once Show", "Tinh hoa Việt Nam" hay "Sắc màu Venice" ứng dụng công nghệ ánh sáng tân tiến cùng kỹ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, tạo ra những màn trình diễn mãn nhãn. Kết hợp cùng hệ thống ẩm thực đa dạng và sự kiện Summer Fest, buổi tối tại bắc đảo trở thành một phần trải nghiệm không thể tách rời.
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Phú Quốc United Center dự kiến tổ chức chuỗi hoạt động mới phục vụ khách. Tâm điểm là màn trình diễn pháo hoa tầm cao thắp sáng bầu trời từ độ cao 250 m. Bên cạnh đó, VinWonders Phú Quốc ra mắt các chương trình như show "Sắc màu Đại dương" và "Bản hùng ca Thống nhất". Đại tiệc "Hào khí non sông - Rạng rỡ trời Nam" với các hoạt động tương tác, workshop sáng tạo và trình diễn 3D mapping tái hiện hình ảnh Quốc kỳ sẽ mang đến không khí lễ hội đậm tinh thần dân tộc.
Theo đơn vị vận hành, việc không ngừng tự đổi mới giúp "siêu" quần thể này giữ vững vị thế điểm đến hàng đầu, góp phần đưa du lịch Phú Quốc cạnh tranh với các trung tâm giải trí lớn trong khu vực.
Thanh Thư
Ảnh: Vingroup