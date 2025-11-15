Lý do Schneider Electric được các hãng công nghệ toàn cầu đặt niềm tin

Chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, giải pháp toàn diện cùng hệ sinh thái rộng lớn là những yếu tố giúp Schneider Electric được đối tác công nghệ toàn cầu tin tưởng.

Lĩnh vực quản lý năng lượng nói chung và xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu nói riêng luôn đòi hỏi tính hiệu quả, ổn định song vẫn phải đảm bảo giảm phát thải, hướng tới phát triển bền vững. Vì vậy, việc lựa chọn đối tác công nghệ của nhiều hãng công nghệ rất khắt khe. Nhiều năm qua, Schneider Electric đã chứng minh năng lực và chiếm được lòng tin của các đối tác toàn cầu. Schneider Electric hiện là đối tác của 10 nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu và 4 trong 6 công ty vận hành trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới, như Equinix, Digital Realty, Iron Mountain...

Nhiều "ông lớn" về trung tâm dữ liệu sử dụng sản phẩm và giải pháp của Schneider Electric. Ảnh: Schneider Electric

Thành công của Schneider Electric dựa trên 5 năng lực cốt lõi:

Lấy khách hàng làm trung tâm: Tập đoàn xây dựng mối quan hệ lâu dài, cùng khách hàng đi qua từng giai đoạn phát triển. Dựa trên niềm tin và sự thấu hiểu lẫn nhau, đặc biệt là các yêu cầu của khách hàng, công ty liên tục cung ứng giải pháp sáng tạo, được cá nhân hóa cho từng khách hàng và duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững.

Đội ngũ chuyên gia toàn cầu: Sức mạnh lớn nhất của Schneider Electric nằm ở mạng lưới chuyên gia toàn cầu, tham gia hỗ trợ thị trường trung tâm dữ liệu trong 10 năm qua. Họ có kiến thức chuyên sâu, am tường các lĩnh vực từ điện năng, làm mát, công nghệ thông tin, quản lý tòa nhà, đến tự động hóa và tối ưu vận hành.

Đặc biệt, Schneider Electric còn xây dựng các trung tâm nghiên cứu và chuyên môn đặc thù bao gồm: Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Năng lượng (EMRC) - nơi Schneider Electric phát triển một khung toàn diện với các chỉ số chuẩn hóa nhằm hướng dẫn nhà vận hành và toàn ngành TTDL; cùng NVIDIA thiết kế tham chiếu cho trung tâm dữ liệu thế hệ mới; Viện Nghiên cứu Bền vững (SRI) tập trung vào các vấn đề khử carbon và phát triển bền vững; Mạng lưới hơn một triệu đối tác trên toàn cầu của Schneider Electric tạo nên hệ sinh thái chuyên gia thúc đẩy quá trình xây dựng và vận hành hạ tầng sẵn sàng cho AI.

Cung cấp giải pháp toàn diện: Một trong những điểm mạnh mang tính chiến lược của Schneider Electric là khả năng cung cấp giải pháp toàn diện (end to end solution) cho mọi quy mô trung tâm dữ liệu. Tập đoàn có giải pháp từ trung tâm dữ liệu siêu lớn (hyperscale) tới các hệ thống triển khai tại biên (edge). Các giải pháp này bao phủ toàn bộ hạ tầng: từ thiết bị điện, hệ thống làm mát, tủ rack, phần mềm quản lý, đến dịch vụ vận hành và tối ưu.

Trong một thị trường đang chuyển dịch mạnh mẽ, Schneider Electric còn nắm bắt xu hướng ngành và chủ động mở rộng năng lực bằng các thương vụ chiến lược như mua lại AVEVA (giải pháp phần mềm công nghiệp) và MotivAir (công nghệ làm mát hiệu suất cao). Những bước đi này giúp tập đoàn tích hợp phần cứng - phần mềm - dịch vụ thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Hiểu địa phương: Có mặt tại hơn 100 quốc gia, công ty linh hoạt điều chỉnh các gói giải pháp theo đặc thù từng thị trường, tạo nên chiến lược "công nghệ toàn cầu, phù hợp địa phương". Chính sự linh hoạt này giúp Schneider Electric không chỉ mang đến công nghệ chuẩn mực quốc tế, mà còn biết cách điều chỉnh phù hợp với bối cảnh và điều kiện hạ tầng tại từng quốc gia. Đây chính là lý do Schneider Electric có thể nhanh chóng thích ứng với yêu cầu đặc thù của từng khu vực, từ hạ tầng phức tạp tại Mỹ, châu Âu đến thị trường mới nổi như Đông Nam Á.

Schneider Electric giới thiệu những sản phẩm mới như UPS công suất lớn, phục vụ xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu cho AI tại Hội nghị Đôi mới sáng tạo Innovation Day 2025. Ảnh: Schneider Electric

Hệ sinh thái đối tác rộng lớn: Schneider Electric hợp tác với các hãng công nghệ như NVIDIA, Dell, HPE... và hàng trăm đối tác tại Việt Nam để triển khai hạ tầng số. Ở mảng tích hợp hệ thống và hạ tầng, việc hợp tác cùng Arrow, WWT, Avnet, CDW, Wesco mang đến khả năng triển khai nhanh chóng và đồng bộ. Tập đoàn gần 200 năm tuổi này cũng có mạng lưới hơn 1 triệu đối tác rộng khắp trên toàn cầu, sẵn sàng kết nối, cung cấp vật tư, nguyên liệu và các giải pháp đến mọi địa điểm với tốc độ cao.

5 năng lực trên cho thấy Schneider Electric không chỉ là nhà cung cấp thiết bị hạ tầng trung tâm dữ liệu, mà là đối tác chiến lược toàn diện. Theo đại diện Schneider Electric, trong bức tranh hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ, đơn vị luôn mong muốn trở thành đồng hành chiến lược, cùng khách hàng kiến tạo nên hạ tầng tương lai.

Ông Đồng Mai Lâm, TGĐ Schneider Electric Việt Nam và Campuchia nhấn mạnh công ty sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các đối tác và khách hàng Việt Nam để xây dựng một hạ tầng số vững mạnh, sẵn sàng cho AI. Ảnh: Schneider Electric

"Chúng tôi tin rằng không ai có thể đi một mình. Sức mạnh thực sự đến từ sự hợp tác giữa các đối tác, khách hàng và cộng đồng cùng chung tầm nhìn", ông Đồng Mai Lâm, Tổng giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia nói.

Tại Việt Nam, Schneider Electric mong muốn đóng góp vào tiến trình phát triển của Việt Nam và khu vực, không chỉ bằng công nghệ, mà bằng sự cam kết lâu dài cho sự phát triển bền vững của quốc gia.

(Nguồn: Schneider Electric)