Lý do ôtô sau tai nạn có hình vẽ nguệch ngoạc

Những hình tròn, dấu nhân, mũi tên vẽ nguệch ngoạc trên những chiếc xe gặp tai nạn là ký hiệu nghiệp vụ của lực lượng cứu hộ.

Sáng 11/1 tại quốc lộ 99 ở Fresno, California, Mỹ, sương mù dày đặc góp phần gây ra tai nạn liên hoàn khiến 17 xe đâm dồn toa và khiến một người thiệt mạng và ít nhất 20 người khác bị thương, theo ABC7.

Cảnh sát tuần tra cao tốc California (CHP) cho biết, một người đàn ông 61 tuổi thiệt mạng và nhiều người khác, bao gồm cả trẻ em, bị thương. Tầm nhìn trên đường chỉ 3-4,5 m vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Báo cáo ban đầu cho biết hai xe đã giảm tốc độ, trong khi một số xe phía sau chạy nhanh hơn, dẫn đến va chạm.

Các xe trong tai nạn dồn toa ở Fresno đều có vệt sơn màu cam. Ảnh: CHP Fresno

Hình ảnh được CHP chia sẻ cho thấy nhiều phương tiện bị hư hại nặng, trong đó có một ôtô con bị xe tải cỡ lớn đè bẹp gần như hoàn toàn. Tại hiện trường, trên các xe gặp nạn đều có các vệt sơn màu cam, với hình tròn, dấu nhân, hoặc mũi tên.

Thực tế, các vệt sơn được lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẽ lên xe để đánh dấu tình trạng xe, cho biết xe đã được kiểm tra chưa, có nạn nhân hay không, đã cứu hộ xong chưa. Những ký hiệu nghiệp vụ này giúp các đội cứu hộ khác đến sau không phải kiểm tra lại từ đầu, tránh lãng phí thời gian.

Các ký hiệu giúp chỉ ra vị trí nguy hiểm, như cho biết túi khí chưa bung (nguy cơ nổ), đánh dấu vị trí pin hoặc hệ thống điện, đánh dấu điểm cắt khung xe an toàn khi dùng thiết bị thủy lực.

Loại sơn để vẽ ký hiệu tai nạn này thường có màu đỏ hoặc cam, dễ thấy cả ban ngày lẫn ban đêm. Đó cũng thường là loại sơn tạm, có thể rửa hoặc sơn lại khi sửa xe.

Trên thế giới, tại nhiều quốc gia khác, lực lượng cứu hộ và điều tra tai nạn cũng áp dụng việc đánh dấu, sơn ký hiệu lên phương tiện hoặc hiện trường như một phần của quy trình xử lý tai nạn.

Tại Anh, lực lược cứu hộ sử dụng sơn phun màu hoặc tem đánh dấu. Ở Australia, các sở cứu hỏa và đội cứu hộ đều có quy trình hướng dẫn đánh dấu hiện trường như một phần của việc giữ an toàn và phân loại rủi ro. Tại Canada hay Đức cũng áp dụng biện pháp này.

Đặc biệt, khi xe điện ngày càng phổ biến, các đội cứu hộ cũng có những quy định và tài liệu riêng về việc ghi nhận điểm cắt và xử lý an toàn với xe điện, như ký hiệu rõ ràng để chỉ nguồn điện cao áp trên xe điện hoặc hybrid.

Mỹ Anh