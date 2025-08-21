Lý do NMN được sử dụng trong sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

NMN được ứng dụng trong các dòng thực phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp nhờ khả năng hỗ trợ tăng cường năng lượng tế bào

NMN (Nicotinamide Mononucleotide) là một dẫn xuất của vitamin B3, đã được nghiên cứu rộng rãi hơn một thập kỷ qua. Giáo sư David Sinclair, Đại học Y Harvard, là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực này. NMN là tiền chất giúp cơ thể tổng hợp NAD+, một phân tử thiết yếu cho chuyển hóa năng lượng, điều hòa nhịp sinh học và duy trì chức năng tế bào. Tuy nhiên, khi tuổi càng cao, mức NAD+ giảm đi, kéo theo lão hóa và suy giảm chức năng tế bào. Do đó, bổ sung NMN có thể hỗ trợ duy trì năng lượng tế bào, làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Nhờ những công dụng kể trên, hoạt chất này nhanh chóng được ứng dụng trong nhiều dòng thực phẩm bổ sung sức khỏe, hỗ trợ chống lão hóa nội sinh, cải thiện sức bền thể chất, tăng khả năng phục hồi và nâng cao chất lượng sống. Đồng thời, trong lĩnh vực làm đẹp, hoạt chất này được ứng dụng vào mỹ phẩm cao cấp nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi da, giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa và cải thiện độ đàn hồi da.

Các dòng sản phẩm chứa NMN chăm sóc da của Sakirei. Ảnh: Sakirei

Tại châu Á, Nhật Bản là một trong những quốc gia đi đầu ngành công nghiệp chống lão hóa, chuyên nghiên cứu ứng dụng, sản xuất và kiểm soát chất lượng các sản phẩm chứa NMN. Các quy trình sản xuất tại đây phải tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn GMP - một hệ thống quản lý chất lượng sản xuất khắt khe, đảm bảo tính đồng nhất và an toàn của sản phẩm. Bên cạnh đó, nhà sản xuất phải chứng minh được nguồn nguyên liệu, công nghệ tinh chiết, kiểm định vi sinh và kim loại nặng, độ ổn định hoạt chất. Sau khi đã đạt chuẩn, các sản phẩm NMN mới được cấp phép lưu hành nội địa cũng như quốc tế.

Một trong số thương hiệu đi đầu trong việc đưa NMN chất lượng cao đến với người tiêu dùng Việt Nam là Sakirei, Nhật Bản. Từng sản phẩm đều được kiểm nghiệm chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng. Hiện tại, Sakirei phát triển hai dòng sản phẩm ứng dụng hoạt chất NMN, hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp một cách toàn diện từ nền tảng hỗ trợ tế bào khỏe mạnh.

Sakirei Prenium NMN 9120 hỗ trợ cải thiện dấu hiệu lão hóa. Ảnh: Sakirei

Trong đó, dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sakirei Prenium NMN 9120 và Sakirei Elite NMN 29160 bổ sung từ 200 đến 500 mg NMN mỗi ngày - mức được nghiên cứu là tối ưu và an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm hỗ trợ cải thiện các dấu hiệu lão hóa, tăng cường thể trạng và giúp duy trì sự minh mẫn cho cơ thể.

Song song đó, các dưỡng da hỗ trợ phục hồi và chống lão hóa của Sakirei kết hợp NMN cùng các hoạt chất nổi bật như Niacinamide, Tranexamic Acid, Collagen và Peptides... mang lại hiệu quả trong việc củng cố hàng rào bảo vệ da, cải thiện độ đàn hồi, giảm nếp nhăn và hỗ trợ phục hồi làn da nhạy cảm từ nền tảng tế bào da khỏe mạnh.

Nhà máy sản xuất sản phẩm của Sakirei tại Nhật Bản. Ảnh: Sakirei

Đại diện thương hiệu cho biết tất cả sản phẩm đều được sản xuất tại Nhật Bản theo tiêu chuẩn kiểm soát nghiêm ngặt, minh bạch về pháp lý và đã được công bố lưu hành hợp pháp tại Việt Nam, thể hiện rõ cam kết của thương hiệu trong việc mang đến những giải pháp an toàn, chất lượng và đáng tin cậy cho người tiêu dùng.

Hải My