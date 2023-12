Lý do Nga điều Su-35S hộ tống ông Putin đến Trung Đông

Nga cho biết họ triển khai phi đội Su-35S hộ tống chuyên cơ của ông Putin để bảo đảm an toàn tại khu vực Trung Đông bất ổn.

"Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng Arab Saudi là những quốc gia ổn định và an toàn, nhưng khu vực lân cận lại đầy rẫy hiểm nguy và những yếu tố khó đoán định. Đó là lý do chúng tôi thực hiện mọi biện pháp để bảo đảm an toàn cho người đứng đầu nước Nga", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm nay.

Phát biểu đề cập việc không quân Nga triển khai 4 tiêm kích hạng nặng Su-35S mang vũ khí hộ tống chuyên cơ Il-96 chở Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến công du UAE và Arab Saudi. Video do quân đội Nga công bố cho thấy mỗi chiếc đều được lắp tên lửa đối không tầm trung R-77-1 và tầm ngắn R-74M.

Nga nêu lý do điều Su-35S hộ tống ông Putin đến Trung Đông Phi đội Su-35S Nga hộ tống chuyên cơ chở ông Putin trong hành trình đến UAE, Arab Saudi ngày 6/12. Video: BQP Nga

Không quân Nga từng điều động tiêm kích hộ tống chuyên cơ tổng thống và máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng bay qua những khu vực căng thẳng. Một số chiến đấu cơ Su-30SM còn đóng vai trò mồi bẫy nhiệt, lấy thân mình che chắn cho chuyên cơ của Tổng thống Putin khi ông đến thăm Syria.

Tuy nhiên, triển khai phi đội 4 máy bay có vũ trang để hộ tống chuyên cơ trong suốt hành trình công du nước ngoài là điều chưa từng diễn ra.

Phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng một số quốc gia đã cấp giấy phép đặc biệt để chiến đấu cơ Nga mang vũ khí được bay qua không phận và gửi lời cảm ơn đến những nước này. Dữ liệu theo dõi hành trình dân sự cho thấy chuyên cơ Il-96 đã bay qua vùng trời Armenia và Iran, cùng biển Caspian và vịnh Ba Tư trước khi đáp xuống UAE.

Đường bay của chuyên cơ Il-96 chở ông Putin công du Trung Đông hôm 6/12. Đồ họa: X/YorukIsik

Giới chuyên gia quân sự phương Tây nhận định đây là màn phô diễn sức mạnh, cũng là một phần trong nỗ lực quảng bá vũ khí của Nga với khu vực Trung Đông.

"Su-35S là phiên bản hiện đại nhất của dòng Su-27 và được coi là sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu hàng đầu trong danh mục tiêm kích chiến thuật của Nga. UAE từng bày tỏ quan tâm đến mẫu chiến đấu cơ này, đã có nhiều thông tin về việc họ muốn đặt mua Su-35S suốt những năm qua, dù điều đó chưa thành hiện thực", chuyên gia quân sự Mỹ Tyler Rogoway nêu quan điểm.

Trước khi hạ cánh xuống sân bay Abu Dhabi của UAE, phi đội tiêm kích Nga còn lập thành hình thoi và lượn nhiều vòng trên sân bay, tương tự màn biểu diễn tại những triển lãm hàng không.

"Đây là thông điệp rất rõ ràng gửi đến toàn thế giới. Xin chúc mừng những người đã lên kế hoạch và tiến hành thành công hoạt động này", tài khoản Fighter Bomber của một phi công tiêm kích Nga viết.

Vũ Anh (Theo TASS, Drive)