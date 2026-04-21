Lý do NeBiolina chọn yến mạch trong chăm sóc da

Thành phần yến mạch trong các dòng sản phẩm của NeBiolina giúp chống viêm và giảm ngứa, hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da, phù hợp với da nhạy cảm.

NeBiolina – thương hiệu mỹ phẩm của Italy ra đời từ 2015, chuyên về các sản phẩm chăm sóc cơ thể như dầu massage, sữa tắm... Thành phần chủ yếu của hãng là yến mạch giúp dưỡng ẩm sâu, làm dịu và tái cân bằng màng hydrolipidic của da.

Theo đại diện thương hiệu, sự hiện diện của yến mạch trong các công thức xoa dịu làn da đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước. Yến mạch đã được người Ai Cập cổ đại và cư dân trên Bán đảo Ả Rập sử dụng dưới dạng bột đắp và ngâm tắm để điều trị eczema, làm dịu các vết bỏng và viêm da.

Năm 1945 tại Mayo Clinic, bột yến mạch keo (colloidal oatmeal) được phát triển thành công để dễ dàng phân tán trong nước, tối ưu hóa khả năng trị liệu. Đến năm 2003, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt bột yến mạch keo là một chất bảo vệ da (skin protectant).

Cụ thể, yến mạch có chứa nhiều thành phần tốt cho làn da. Nghiên cứu công bố trên PubMed năm 2008 đã chỉ ra rằng, Avenanthramide là các hợp chất phenolic có trong yến mạch mang lại tác dụng chống viêm và giảm ngứa.

Bên cạnh đó, hàm lượng Beta-glucan đóng vai trò như một lớp màng khóa ẩm, hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da tự nhiên. Các nghiên cứu lâm sàng xác nhận việc sử dụng yến mạch giúp cải thiện tình trạng khô ngứa, bong tróc ở bệnh nhân chàm. Ngoài ra, hợp chất Saponin tự nhiên trong yến mạch còn đóng vai trò như một chất làm sạch dịu nhẹ, lấy đi bụi bẩn mà không làm mất đi lớp màng lipid sinh học của da.

Đại diện NeBiolina cho biết, công ty sử dụng yến mạch trong các sản phẩm chăm sóc da cho mẹ và bé, vì làn da của trẻ sơ sinh mỏng manh, trong khi da của người mẹ trong và sau thai kỳ nhạy cảm bởi những thay đổi nội tiết tố. "Họ cần một giải pháp chăm sóc da tương thích với hệ vi sinh tự nhiên của cơ thể. Yến mạch ứng những yêu cầu này khi dưỡng ẩm chuyên sâu, củng cố lớp lipid biểu bì và làm dịu ngay lập tức những kích ứng nhỏ", đại diện hãng nói.

NeBiolina đã phát triển các dòng sản phẩm chăm sóc da với nguồn nguyên liệu yến mạch được canh tác tại những cánh đồng Cà dei Fiori, Italy.

Các sản phẩm NeBiolina được cấp chứng nhận ICEA Eco Bio Cosmetics - một trong những tiêu chuẩn hữu cơ tại châu Âu. Thương hiệu cũng chủ động kiểm nghiệm hàm lượng kim loại nặng (Nickel, Chromium, Cobalt) ở mức dưới 0,4 ppm, loại bỏ nguy cơ kích ứng cho da nhạy cảm.

NeBiolina ra mắt tại Việt Nam với sự kiện "Proud Hearts Launch" ngày 17/4 tại Hà Nội. Tuy nhiên sản phẩm đã được phân phối chính hãng bởi công ty Hunmed từ cuối năm 2025 trên các sàn thương mại điện tử và website của nhãn hàng.

Hiện tại, thương hiệu mang đến một hệ sinh thái chăm sóc với các sản phẩm: kem đánh răng NeBiolina Dentifricio Primi Denti, dầu massage cho mẹ và bé NeBiolina Olio Massaggio Mamma &Be bè, dung dịch vệ sinh NeBiolina Intimo Delicato, dung dịch tắm gội cho bé NeBiolina - Bagnetto Corpo Capelli

