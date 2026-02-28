Lý do Mỹ - Israel tập kích Iran vào ban ngày

Mỹ - Israel phát động tấn công Iran vào ban ngày, thay vì ban đêm như các lần trước, nhằm khiến đối thủ bất ngờ và chọn đúng thời điểm các quan chức cấp cao Tehran tập trung.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz sáng 28/2 tuyên bố Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát động "cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran để loại bỏ những mối đe dọa đối với quốc gia".

Israel thông báo tên của chiến dịch tập kích Iran là "Sư tử gầm", tiếp nối chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" trong cuộc xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ gọi tên cuộc tấn công Iran là "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng". Nguồn thạo tin cho biết cuộc tấn công đã được Mỹ và Israel "lên kế hoạch chung trong nhiều tháng".

Tuy nhiên, khác với những chiến dịch không kích Iran trước đây, Israel lần này khai hỏa vào ban ngày. Các hình ảnh hiện trường cho thấy những cột khói lớn bốc lên ở thủ đô Tehran của Iran khi trời đã sáng rõ. Kênh Channel 12 của Israel dẫn lời nguồn tin an ninh nước này cho biết Tel Aviv chọn thời điểm tấn công như vậy nhằm khiến Tehran bất ngờ.

Israel tập kích tên lửa vào Iran Tên lửa Tomahawk bay thấp "qua Iraq để vào không phận Iran" sáng 28/2. Video: X/JoeTruzman

Israel từng tập kích tên lửa vào lãnh thổ Iran hai lần hồi tháng 10/2024 và tháng 6/2025. Trong lần đầu tiên, Israel khai hỏa ngay sau nửa đêm, còn lần thứ hai là rạng sáng và khi trời còn tối. Giới chuyên gia phương Tây nhận định điều này khiến Iran xây dựng kế hoạch phòng thủ theo giả định Israel sẽ tiếp tục chọn khoảng thời gian tương tự trong những xung đột tiếp theo.

Các nguồn tin tình báo và hãng thông tấn AP của Mỹ xác nhận đợt không kích đầu tiên đánh trúng mục tiêu ở Tehran vào 10h. Bất ngờ về thời điểm giao chiến đã khiến lực lượng phòng không của Iran không kịp trở tay.

Một số tài khoản mạng xã hội cho rằng Israel muốn chờ toàn bộ lãnh đạo Iran, gồm Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Tổng thống Masoud Pezeshkian và các quan chức quân sự, cùng tập trung trong một phòng họp rồi mới tung đòn tấn công.

"Thời điểm đó là 8h15 ngày 28/2 (9h45 giờ Tehran). Israel tấn công Iran giữa ban ngày vì mục tiêu họ nhắm đến không phải hạ tầng, mà là một cuộc họp", tác giả người Mỹ gốc Israel Michael Rothman viết trên X.

Suy đoán này dường như được xác nhận sau đó, khi IDF cho biết đã mất nhiều tháng chuẩn bị cho chiến dịch không kích đồng loạt nhằm vào các quan chức chính trị và quân sự cấp cao Iran tại nhiều địa điểm ở thủ đô Tehran.

Kế hoạch bao gồm nỗ lực tình báo quy mô lớn nhằm "xác định thời cơ tác chiến khi các quan chức cấp cao Iran cùng tụ họp". Thời điểm tấn công được chọn là buổi sáng thay vì ban đêm, nhằm đối phó với sự chuẩn bị của phòng không Iran. Theo quân đội Israel, họ đã "đạt được yếu tố bất ngờ về mặt chiến thuật lần thứ hai" sau cuộc không kích tháng 6/2025.

Cột khói bốc lên ở Tehran, Iran sau đòn không kích của Israel ngày 28/2. Ảnh: AP

Hiện chưa rõ tình hình của các quan chức Iran, nhưng ảnh vệ tinh do truyền thông Mỹ đăng tải cho thấy dường như khu dinh thự của ông Khamenei tại Tehran đã bị phá hủy. Các quan chức Iran khẳng định lãnh tụ tối cao Khamenei, Tổng thống Pezeshkian và tư lệnh quân đội Amir Hatami đều an toàn.

Giới chức Iran cho biết ít nhất 70 người đã thiệt mạng, trong đó có hơn 50 học sinh tiểu học, và hơn 90 người bị thương trong các cuộc tấn công nhằm vào hai huyện Minab và Jask, đều thuộc tỉnh Hormozgan ở miền nam nước này. Tehran cũng đã tập kích vào các mục tiêu ở Israel và căn cứ Mỹ tại Trung Đông để trả đũa.

Như Tâm (Theo Times of Israel, Gulf News, WION)