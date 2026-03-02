Lý do giới siêu giàu chuộng bất động sản hàng hiệu lõi trung tâm

44% văn phòng quản lý tài sản gia đình có kế hoạch tăng đầu tư vào bất động sản, trong đó có phân khúc hàng hiệu tại trung tâm, theo báo cáo Thịnh vượng 2025 của Knight Frank.

Báo cáo phân tích về tài sản và xu hướng đầu tư của nhóm siêu giàu toàn cầu (UHNWI) cho thấy, bất động sản tiếp tục giữ vai trò đáng kể trong chiến lược phân bổ vốn. Loại tài sản hữu hình này được duy trì trong danh mục nhờ khả năng bảo toàn giá trị theo thời gian.

Tại các trung tâm tài chính như New York, London, Singapore hay Dubai, tài sản đặt tại khu vực lõi đô thị (CBD) thường duy trì mặt bằng giá cao nhờ hạ tầng đồng bộ và nguồn cung giới hạn. Khi đô thị mở rộng, quỹ đất trung tâm ngày càng thu hẹp, trong khi nhu cầu sở hữu tại đây vẫn hiện diện ở nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính.

Tương tự, giới siêu giàu Việt Nam cũng có xu hướng ưu tiên bất động sản lõi trung tâm như một lớp tài sản giữ giá trị dài hạn. Trong đó, phân khúc bất động sản hàng hiệu không chỉ giúp đa dạng hóa danh mục, mà còn nhằm bảo toàn và chuyển giao qua nhiều thế hệ.

Khu căn hộ St. Regis Residences (Mỹ) thu hút giới thượng lưu nhờ vị trí ven vịnh Biscayne, trung tâm tài chính Brickell, Miami. Ảnh: St. Regis

Mô hình bất động sản hàng hiệu (branded residences) ghi nhận sự mở rộng tại nhiều thị trường thời gian qua. Loại hình này phát triển dựa trên sự hợp tác giữa chủ đầu tư và các thương hiệu khách sạn hoặc dịch vụ cao cấp toàn cầu, áp dụng tiêu chuẩn thống nhất về thiết kế, vật liệu, vận hành và dịch vụ hậu mãi.

Báo cáo Branded Residences 2025-2026 của Savills cho biết, số dự án bất động sản hàng hiệu toàn cầu dự kiến tăng từ 764 cuối năm 2024 lên 910 vào cuối năm 2025, tương đương mức tăng khoảng 19%. Savills cũng ghi nhận tại nhiều thị trường, sản phẩm có thương hiệu quốc tế thường đạt mức giá cao hơn so với dự án cùng phân khúc không có thương hiệu quản lý, phản ánh giá trị từ tiêu chuẩn dịch vụ và hệ sinh thái toàn cầu của đơn vị vận hành.

Khu đất Ba Son, phường Sài Gòn, TP HCM nổi bật với vị trí trung tâm, ven sông và hệ thống hạ tầng đa phương thức. Ảnh: Masterise Homes

Ngoài vị trí và thương hiệu, phân khúc này còn được định hình bởi cách tổ chức không gian sống và hệ tiêu chuẩn quản lý theo mô hình khách sạn quốc tế, tạo sự khác biệt so với sản phẩm cao cấp truyền thống.

Theo Savills, nhóm khách hàng có tài sản lớn thường cân nhắc kỹ khi lựa chọn nơi ở, trong đó môi trường cư dân và hệ tiêu chuẩn sống được đặt ngang với yếu tố vị trí. Nhiều người quan tâm đến việc sinh sống trong cộng đồng có nền tảng tài chính và chuẩn mực tương đồng, xem đây là một phần của trải nghiệm sống. Theo đó, vị trí lõi đô thị là điều kiện cần để bảo toàn giá trị hữu hình. Yếu tố thương hiệu quốc tế và chuẩn vận hành là điều kiện đủ, góp phần khẳng định địa vị xã hội, cộng đồng cư dân và định danh bằng địa chỉ.

Toàn cảnh Grand Marina, Saigon với các tòa căn hộ hàng hiệu Marriott và tháp trung tâm tài chính Saigon Marina IFC. Ảnh: Masterise Homes

Tại Đông Nam Á, các dự án như The Residences at Mandarin Oriental bên sông Chao Phraya hay Ritz-Carlton Residences Singapore được phát triển tại trung tâm, ven sông, thu hút nhóm khách hàng có tài sản lớn và nhu cầu sở hữu dài hạn. Mô hình này cho thấy sự kết hợp giữa lõi đô thị và tiêu chuẩn thương hiệu quốc tế ngày càng phổ biến tại châu Á.

Trong xu thế chung, thị trường Việt Nam cũng ghi nhận sự tham gia của các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế như Marriott International, Four Seasons và IHG vào phân khúc nhà ở cao cấp. Ở TP HCM, khu Ba Son, phường Sài Gòn (quận 1 cũ) là một trong số ít quỹ đất trung tâm còn lại có mặt tiền sông và kết nối trực tiếp tuyến metro số 1.

Khu lõi trung tâm kết hợp yếu tố ven sông thường tạo ra trạng thái khan hiếm vì quỹ đất giới hạn cùng pháp lý sở hữu lâu dài và hệ thống hạ tầng cảnh quan. Những tài sản ở vị trí này thường được xếp vào nhóm trophy assets (tài sản biểu tượng) trong danh mục sở hữu, ưu tiên mục tiêu nắm giữ dài hạn thay vì giao dịch ngắn hạn. Ba Son được xem là một trong những khu vực hội tụ các yếu tố này ở TP HCM.

Tại đây, dự án bất động sản hàng hiệu Grand Marina, Saigon do Masterise Homes phát triển đã đi vào vận hành, giúp nhà đầu tư có cơ sở quan sát và trải nghiệm trực tiếp chất lượng bàn giao, quản lý dịch vụ cũng như trải nghiệm sống hàng ngày, thay vì chỉ dựa trên mô tả kỳ vọng.

Vị trí kết nối trực tiếp ga Metro Ba Son - một trong những điểm trung chuyển của tuyến metro số 1 giúp tăng sức hút cho công trình. Khu vực xung quanh đang được bổ sung hạ tầng và không gian công cộng như tuyến đường ven sông, công viên Ba Son, Thảo Cầm Viên cùng các công trình thương mại, tài chính lân cận như Saigon Marina IFC và UOB Plaza.

Cư dân Grand Marina, Saigon với tầm nhìn toàn thành phố từ khu căn hộ. Ảnh: Masterise Homes

Grand Marina, Saigon được quản lý theo tiêu chuẩn của Marriott International, cung cấp dịch vụ concierge 24/7, an ninh đa lớp và quản lý vận hành chuyên nghiệp, tạo khác biệt trải nghiệm so với sản phẩm cao cấp truyền thống chỉ dựa vào vị trí và thiết kế. Dự án cũng tích hợp nền tảng đặc quyền Onvia, cho phép cư dân kết nối với hệ sinh thái dịch vụ toàn cầu của Marriott, bao gồm chương trình khách hàng thân thiết Marriott Bonvoy với các hạng thẻ vàng và bạch kim.

Đại diện Masterise Homes cho rằng, xu hướng lựa chọn bất động sản của nhóm siêu giàu ngày càng gắn với chiến lược phân bổ tài sản bền vững thay vì mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn. Đây cũng được xem là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của phân khúc bất động sản hàng hiệu tại lõi siêu đô thị như TP HCM trong bối cảnh thị trường đề cao giá trị sử dụng thực và chất lượng vận hành ổn định.

Song Anh