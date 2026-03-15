Lý do cần kiểm tra ấm đun nước và máy pha cà phê trong phòng khách sạn

Ấm đun nước, máy pha cà phê trong phòng khách sạn là tiện ích quen thuộc, nhưng các video lan truyền gần đây khiến nhiều du khách lo ngại về vấn đề vệ sinh.

Theo tờ India Today, nhiều chuyên gia khuyến cáo du khách nên thận trọng khi sử dụng ấm đun nước và máy pha cà phê trong phòng khách sạn.

Phần lớn khách sạn đều chú trọng giữ phòng sạch sẽ, thường xuyên thay ga trải giường, khăn tắm và dọn dẹp không gian. Những chi tiết này giúp khách lưu trú cảm thấy yên tâm về môi trường nghỉ ngơi. Tuy vậy, các thiết bị như ấm đun nước hay máy pha cà phê không phải lúc nào cũng được vệ sinh thường xuyên, thậm chí có nơi chỉ được lau sơ qua và hiếm khi làm sạch kỹ bên trong.

Ấm siêu tóc trong phòng khách sạn. Ảnh: Supplies

Trên mạng xã hội Reddit và nhiều cộng đồng du lịch xuất hiện các video cho thấy ấm đun nước trong phòng khách sạn được sử dụng cho những mục đích khác như giặt tất, đồ lót, nấu mì hay luộc trứng. Dù khó xác minh mức độ phổ biến của những trường hợp này, các nội dung lan truyền vẫn khiến nhiều người đặt câu hỏi về mức độ vệ sinh của thiết bị.

Năm 2019, một bài đăng của nữ du khách Australia từng gây xôn xao khi cô chia sẻ đã dùng ấm siêu tốc trong phòng khách sạn để giặt đồ lót. Hình ảnh chiếc quần được đặt trong ấm nước khiến cộng đồng mạng phản ứng gay gắt, nhiều người chỉ trích hành động thiếu ý thức, có thể gây ảnh hưởng tới những khách lưu trú sau đó.

Du khách nữ dùng ấm đun nước siêu tốc để giặt đồ. Ảnh: Reddit

Theo tạp chí People, ấm đun nước và máy pha cà phê trong phòng khách sạn thường nằm trong danh sách những vật dụng kém sạch nhất, do dễ bị nhân viên vệ sinh bỏ sót hoặc chỉ làm sạch sơ sài.

Các bác sĩ vi sinh cho biết môi trường ẩm bên trong những thiết bị này là điều kiện thuận lợi cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Vì vậy, khách lưu trú nên kiểm tra hoặc khử trùng thiết bị trước khi sử dụng.

Một số người cho rằng việc đun sôi nước có thể làm sạch ấm. Tuy nhiên, tiến sĩ Pooja Pillai, chuyên gia nội khoa tại Bệnh viện Aster CMI (Bengaluru), cho biết nước sôi chỉ có thể tiêu diệt một số vi khuẩn trong nước, nhưng không đảm bảo toàn bộ thiết bị được vệ sinh hoàn toàn.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng du khách không cần quá lo lắng. Hàng triệu người vẫn sử dụng ấm đun nước trong khách sạn mỗi ngày mà không gặp vấn đề. Những câu chuyện gây tranh cãi thường chỉ xuất phát từ một số trường hợp cá biệt nhưng dễ lan truyền trên mạng xã hội. Nếu cần, du khách có thể nhờ khách sạn làm sạch thiết bị trước khi sử dụng hoặc mang theo ấm đun nước cá nhân khi đi du lịch.

Tuấn Anh (Theo People)