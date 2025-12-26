Lưu ý săn ảnh đẹp tại cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An

Người tham quan cần biết khung giờ hoa nở đẹp nhất, cách phối trang phục phù hợp và lịch đóng cửa tạm thời của cánh đồng hướng dương Nghệ An để chuyến đi trọn vẹn.

Cánh đồng hoa hướng dương tại Nghệ An đang nở rộ và mở cửa miễn phí phục vụ du khách từ ngày 16/12. Dựa trên chia sẻ của blogger Bùi Ngọc Công "Blog của Rọt", chị Hương Giang, Hà Nội và Ban quản lý địa phương, du khách có thể tham khảo những lưu ý sau để có chuyến tham quan thuận lợi.

Mặc trang phục màu trắng sẽ giúp nổi bật ở cánh đồng hoa hướng dương. Ảnh: Blog của Rọt

Vị trí và di chuyển

Cánh đồng hoa nằm ở xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An, cách trung tâm TP Vinh (cũ) 70 km, cách Hà Nội khoảng 250 km. Du khách tìm điểm đến trên Google Maps theo địa danh "Farm 1 TH Milk (Trang trại bò sữa số 1)" hoặc "Đồi hoa hướng dương Nghệ An".

Từ Hà Nội, thời gian di chuyển khoảng 3,5 tiếng. Du khách không nên đi xe khách vì thời gian lâu. Các phương tiện phù hợp gồm xe tự lái, xe limousine hoặc xe thuê riêng theo nhóm. Trên các diễn đàn du lịch, nhiều khách tổ chức các nhóm và dịch vụ xe ghép đi trong ngày từ Hà Nội, xe 5-7 chỗ với chi phí từ 500.000 đồng một người. Du khách có thể chơi trong ngày và trở về lại Hà Nội.

Trang phục

Để nổi bật khi chụp ảnh giữa cánh đồng, du khách nên chọn trang phục màu đỏ, trắng, xanh dương hoặc đen. "Đừng mặc áo màu vàng nếu không muốn bị chìm vào biển hoa vì bông hướng dương to, có thể che khuất cơ thể", anh Công nói. Ngoài ra, người tham quan nên tránh các loại quần ống rộng hoặc dài chạm đất để không bị lấm bẩn trong quá trình di chuyển.

Thời điểm và địa điểm chụp ảnh

Thời điểm chụp ảnh hoa hướng dương đẹp nhất từ 7 đến 9h và 15 đến 17h. Du khách nên theo dõi thời tiết vì nếu trời mây mù, sương tan muộn sau 9h sẽ khó có ảnh đẹp. Do hoa cao trung bình 1,5-2 m, có nơi quá đầu người, khách nên chuẩn bị thang nếu không sử dụng flycam hoặc có thể thuê nhiếp ảnh gia tại chỗ để đảm bảo hình ảnh ưng ý. Thay vì tập trung ở những hàng đầu hoa cao và thưa, việc đi sâu vào bên trong sẽ giúp tìm được vạt hoa thấp, dày, dễ chụp ảnh hơn.

Cánh đồng rộng nên khách có thể bỏ qua các điểm trang trí nhân tạo như xích đu, bậc thang hay cánh cửa. "Đừng sợ không có chỗ chụp hay thiếu không gian vắng người, chỉ cần chịu khó di chuyển về phía cuối cánh đồng sẽ tránh được đám đông", chị Giang chia sẻ.

Hoa tại đây chủ yếu được trồng làm lương thực cho bò của trang trại, bên cạnh phục vụ du lịch. Anh Nguyễn Lê Thăng, Quản lý nông nghiệp Công ty CP Thực phẩm sữa TH, cho biết đợt hoa đầu tiên nở đẹp nhất trong tháng 12. Mỗi đợt nở duy trì khoảng 10 ngày. Đơn vị đã chia thành ba đợt gieo hạt gối nhau, đảm bảo hoa nở liên tiếp kéo dài qua Tết Dương lịch, thậm chí đến đầu tháng 2 nếu thời tiết thuận lợi.

Đại diện TH cho biết vào cuối tuần, lượng khách đông gấp 5 lần ngày thường, tình trạng chen chúc và ùn tắc dễ xảy ra. Khách có thể phải chờ hàng giờ để ra vào bãi đỗ xe. Khu vực không có nhà vệ sinh công cộng, người tham quan nên hạn chế ăn uống. Nơi này cũng chưa có dịch vụ hàng quán, chỉ có quầy hàng của đơn vị quản lý tại lối vào chuyên bán sữa, kem và đồ ăn nhẹ.

Các lưu ý khác

Đoàn xe vào cánh đồng hoa hướng dương cuối tuần 21/12. Ảnh: Diễn Châu Group

Vé vào cửa miễn phí, chỗ để xe rộng rãi và không thu phí.

Du khách cần tuân thủ nghiêm các quy định của ban quản lý, không xả rác, bẻ hay giẫm đạp lên luống hoa.

Cánh đồng hoa sẽ đóng cửa phục vụ các sự kiện nội bộ, như giải chạy vào ngày 3-4/1/2026. Du khách nên kiểm tra kỹ lịch trước khi lên đường để chuyến đi được trọn vẹn.

Tâm Anh