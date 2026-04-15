Lưu ý khi đầu tư bất động sản biển sở hữu lâu dài

Nhà đầu tư cần tìm hiểu về thời hạn sử dụng đất và pháp lý của sản phẩm trong dự án khi tìm hiểu về bất động sản biển.

Theo Luật Đất đai 2024, đất ở là loại đất sử dụng ổn định lâu dài. Trong khi đó, đất được giao hoặc cho thuê để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất thì thời hạn thường không quá 50 năm, trường hợp đặc biệt theo Luật Đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

Thực tế, một dự án bất động sản biển có thể gồm nhiều loại sản phẩm khác nhau. Có phần là nhà ở, biệt thự, căn hộ ở; cũng có phần là căn hộ dịch vụ, condotel, khách sạn hay công trình phục vụ lưu trú, nghỉ dưỡng.

Nếu sản phẩm được phát triển trên đất ở, việc gọi là "sở hữu lâu dài" có thể phù hợp bản chất pháp lý. Nhưng nếu sản phẩm nằm trên đất thương mại, dịch vụ, thì quyền của người mua về nguyên tắc sẽ gắn với thời hạn sử dụng đất của dự án, chứ không vận hành theo cơ chế lâu dài như nhà ở.

Theo đó, cùng một vị trí ven biển, cùng một thương hiệu dự án, nhưng không phải sản phẩm nào cũng có cùng một nền tảng pháp lý. Đây là điểm quan trọng với khách hàng, đặc biệt là những người đang tìm kiếm một tài sản vừa có giá trị nghỉ dưỡng, vừa có giá trị sở hữu bền vững.

Cụ thể, cùng một dự án biển có thể vừa có khu nhà ở được ghi nhận lâu dài, vừa có khu căn hộ dịch vụ hoặc khách sạn chỉ có thời hạn. Thông tư 10/2024 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường cho phép Giấy chứng nhận thể hiện nhiều loại đất và nhiều thời hạn khác nhau nếu một thửa đất hoặc dự án có cấu trúc pháp lý hỗn hợp. Đây là lý do vì sao một câu quảng bá chung cho toàn dự án dễ khiến người mua hiểu nhầm rằng mọi sản phẩm đều giống nhau.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư có thể được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất trong thời hạn 50 năm để triển khai dự án. Trường hợp nếu sản phẩm nằm trên đất thương mại, dịch vụ, thì người mua chỉ được sử dụng theo thời gian còn lại của quyền sử dụng đất đó.

Để kiểm tra, người mua cần trả lời câu hỏi sản phẩm mình mua đang nằm trên loại đất gì? Nếu là đất ở, pháp luật cho phép ghi nhận ổn định lâu dài. Nếu là đất thương mại, dịch vụ, thì phải hiểu theo thời hạn.

Đây là điểm nhà đầu tư cần lưu ý: một sản phẩm nghỉ dưỡng biển vẫn có thể được ghi nhận là tài sản trên Giấy chứng nhận, ví dụ như căn hộ du lịch hay cơ sở thương mại, dịch vụ. Nhưng việc có tài sản được ghi nhận không có nghĩa phần đất bên dưới tự động thành đất ở lâu dài. Nói cách khác, có sổ không đồng nghĩa có "sổ lâu dài".

Gia Hưng