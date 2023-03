Lưu ý khi chọn thảo mộc cho người bệnh tiểu đường

Diabetna - Hỗ trợ giảm đường huyết, giảm HbA1c và giảm nguy cơ biến chứng bệnh tiểu đường.

5 Ưu điểm nổi bật của Diabetna:

- Vùng trồng Dây thìa canh sạch chuẩn quốc tế GACP - WHO

- Chiết xuất từ thảo dược an toàn có nguồn gốc rõ ràng

- Sản phẩm được tin dùng số 1 Việt Nam trong dòng thảo dược chiết xuất từ dây thìa canh sạch chuẩn quốc tế GACP cho người tiểu đường 3 năm liên tiếp: năm 2020, 2021, 2022 (Theo kết quả khảo sát và đánh giá của Tạp chí Kinh tế Việt Nam)

- Nhà máy sản xuất hiện đại đạt chứng nhận GMP-WHO

- Bề dày 16 năm lưu hành trên thị trường

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetna được sản xuất bởi Công ty TNHH Nam Dược

Nhà sản xuất và chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty TNHH Nam Dược – Lô M13 (C4-9), KCN Hòa Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định

Nhà phân phối: Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân – Lô A18/D7, Khu ĐTM Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 1800.6316

Thông tin chi tiết: https://diabetna.vn/

GPQC của sản phẩm Diabetna số 1887/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế cấp ngày 05/07/2021. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.