Lưu ý cho người từng sinh non

Em từng sinh non lúc 27 tuần, nay lại có thai, được 25 tuần và bị viêm cổ tử cung, cần làm gì để tránh nguy cơ sinh non? (Kim Thư)

Trả lời:

Thông thường những trường hợp có tiền căn sinh non trước đó là một trong những yếu tố nguy cơ cao dọa sinh non cho lần mang thai kế tiếp. Nếu có tiền căn sinh non, thông thường, khi đi khám, bạn sẽ được bác sĩ đo chiều dài cổ tử cung để tầm soát dọa sinh non ở tuổi thai 16-18 tuần.

Bạn đã được đo chiều dài kênh cổ tử cung ở tuần thai thứ 25 với kết quả 33 mm, vẫn trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, để theo dõi và xác định xem bạn còn có nguy cơ dọa sinh non hay không, bác sĩ cần theo dõi, siêu âm sự biến đổi cổ tử cung ở những lần siêu âm kế tiếp nữa, chứ không phải một lần siêu âm chiều dài kênh cổ tử cung 33 mm là bỏ qua theo dõi dọa sinh non sau đó.

Bạn chia sẻ có đi khám vì ra huyết âm đạo và sau khi khám, bạn được bác sĩ chẩn đoán bị viêm cổ tử cung. Đây cũng là một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ dọa sinh non của bạn. Vì vậy, ở những lần siêu âm kế tiếp, bạn nên theo dõi về sự thay đổi chiều dài kênh cổ tử cung, cũng như hình dạng cổ từ cung để đánh giá, tiên lượng nguy cơ và có hướng điều trị cụ thể hơn.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Thị Kim Ngân

Trưởng khoa Sản, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM