Lương tân cử nhân Đại học Kinh tế TP HCM trên 9 triệu đồng

97% sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM có việc trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp, đa số làm ở khối tư nhân với lương tháng trên 9 triệu đồng.

Ngày 17/1, Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) công bố kết quả khảo sát việc làm và thu nhập với gần 5.000 sinh viên tốt nghiệp năm 2025. Khoảng 90% - gần 4.450 người phản hồi.

Trong đó, 72% cho biết có thu nhập trên 9 triệu đồng một tháng. Đây là lần đầu trường công bố con số này, không đưa ra đánh giá. Trong cả nước cũng hiếm cơ sở đào tạo nêu thông tin tương tự.

Ngoài ra, 69% sinh viên tham gia khảo sát có việc làm trước khi nhận bằng, 12% có việc trong vòng 1 tháng sau tốt nghiệp, khoảng 2% sinh viên mất hơn 6 tháng để tìm việc. Nếu tính trong vòng 1 năm sau tốt nghiệp, tỷ lệ có việc làm đạt 97%.

Nhà trường cho rằng đây là kết quả của định hướng đào tạo gắn kết thực tiễn, học qua trải nghiệm mà UEH triển khai trong nhiều năm qua. Sinh viên được học tập dựa trên tình huống, dự án và vấn đề thực tế; mời chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân tham gia giảng dạy và phản biện. Đồng thời, trường mở rộng học kỳ thực tế, thực tập. Nhờ đó, sinh viên rút ngắn thời gian chuyển tiếp từ giảng đường sang thị trường lao động.

Thống kê cho thấy 52% sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành. Nếu xét cả công việc có liên quan đến ngành đào tạo, tỷ lệ là 90%, tăng 11,5% so với khóa tốt nghiệp năm 2024.

Xét về cơ cấu việc làm, 63% cử nhân UEH tham gia vào khu vực kinh tế tư nhân và 30% làm việc ở các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Nhóm hoạt động ở khu vực Nhà nước thấp, chỉ 5%.

Đại diện nhà trường nhìn nhận tỷ lệ 30% sinh viên làm việc ở doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài phản ánh năng lực hội nhập của các em, định hướng quốc tế hóa của trường và kết quả từ việc mở rộng các chương trình dạy tiếng Anh bán phần, toàn phần.

UEH là một trong 13 đại học của Việt Nam, quy mô đào tạo gần 34.000 sinh viên. Trường có cơ sở chính ở TP HCM và hai phân hiệu ở Vĩnh Long và Nha Trang. Theo bảng xếp hạng đại học tốt nhất châu Á năm 2026 của QS, Đại học Kinh tế TP HCM xếp thứ 318.

Năm ngoái, điểm chuẩn của trường ở khoảng 22,8 đến 27,7 với các ngành ở khu vực TP HCM.

Lệ Nguyễn