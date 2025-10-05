Chủ nhật, 5/10/2025, 05:00 (GMT+7)
'Lượng mưa của Matmo xấp xỉ Bualoi'
Theo chuyên gia, hàng trăm ổ mây giông đang quần tụ khiến hoàn lưu bão Matmo rộng và trữ lượng nước lớn, có thể gây mưa cho toàn miền Bắc trong 2-3 ngày.
