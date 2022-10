Lượng giao dịch trực tuyến của NCB chiếm hơn 80%

Đầu tư cho chuyển đổi số, nâng cấp ứng dụng trên nền tảng số đa kênh hợp nhất, cải tiến tính năng trên Mobile Banking giúp lượng giao dịch trực tuyến của NCB ngày càng tăng.

Chuyển đổi số thúc đẩy ngân hàng tiếp cận ngày càng sâu hơn với dịch vụ ngân hàng số, hướng tới cung ứng dịch vụ tài chính trọn gói, mang đến những trải nghiệm vượt trội cho người dùng. Với Ngân hàng Quốc Dân (NCB), khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đều có thể trải nghiệm hệ sinh thái khép kín trong giao dịch tài chính, từ bước mở tài khoản tới đăng ký, phát hành, quản lý sản phẩm - dịch vụ như tài khoản, thẻ tín dụng, khoản vay...

Điều này giúp lượng giao dịch trực tuyến của NCB không ngừng tăng, chiếm tới trên 80% tổng số lượng giao dịch của toàn ngân hàng. Thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng (đặc biệt là dịch vụ) tiếp tục tăng trưởng trong vài năm trở lại đây nhờ động lực đến từ dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng số... Nhiều nghiệp vụ được NCB số hóa ở mức độ cao như gửi tiết kiệm, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, thanh toán hóa đơn, mua sắm online...

Khách hàng mở tài khoản eKYC online trên NCB iziMobile. Ảnh: NCB

Trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile, khách hàng có thể thực hiện giao dịch tài chính như chuyển tiền, nạp tiền điện thoại, đặt vé máy bay/khách sạn, mua sắm trực tuyến, thanh toán nhiều loại hóa đơn...

"Nếu khuyến mãi giúp thu hút người dùng lần đầu sử dụng thì sự tiện lợi từ NCB iziMobile giúp khách hàng duy trì thói quen giao dịch qua kênh ngân hàng số", đại diện NCB cho biết.

Sử dụng ứng dụng NCB iziMobile, khách hàng hưởng ưu đãi miễn phí chuyển tiền trọn đời, gửi tiết kiệm online lãi suất cao tới 8% một năm, được hoàn tiền khi thanh toán các loại hóa đơn, dịch vụ...

Đại diện NCB cũng chia sẻ, quá trình chuyển đổi số của ngân hàng gắn liền với việc nâng cấp căn bản hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt công nghệ ngân hàng lõi (Core Banking). Trong thời gian tới, NCB sẽ tiếp tục tập trung thiết kế sản phẩm dịch vụ sáng tạo, đảm bảo mang lại giá trị tối ưu nhất cho khách hàng, tăng tính kết nối trọn đời.

Giao diện NCB iziMobile trên điện thoại. Ảnh: NCB

Hãng tư vấn chiến lược toàn cầu McKinsey đánh giá, năm 2021, ngành Ngân hàng Việt Nam có mức độ ứng dụng ngân hàng số với tốc độ nhanh nhất trong khu vực, cao hơn mức tăng bình quân của toàn khu vực và thậm chí cao hơn mức tăng bình quân của thị trường mới nổi.

Hệ thống ngân hàng Việt Nam cung cấp ngày càng nhiều sản phẩm dịch vụ số hóa hoàn toàn thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động. Người tiêu dùng đang tìm kiếm công nghệ thông minh, an toàn và nhanh chóng hơn, do đó các ngân hàng cũng phải thông minh hơn, tự động hóa nhanh hơn, cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa và hướng tới nhu cầu khách hàng tốt hơn. Trong khi đó, một số chuyên gia cho biết, số hóa giúp các ngân hàng tiết kiệm đến 60%, 70% chi phí. Nhiều ngân hàng cũng đưa công nghệ trở thành yếu tố then chốt để hạ chỉ số chi phí trên doanh thu xuống dưới 35%.

"Cuộc đua chuyển đổi số ngày càng khốc liệt, ngân hàng muốn giữ thị phần, lợi thế cạnh tranh phải tập trung vào chiến lược phát triển ngân hàng số. Chuyển đổi số sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu khách hàng, trong đó các ngân hàng đều lựa chọn lấy khách hàng làm trung tâm, vì vậy cần phải có sự thay đổi trong cách làm, cách nghĩ, thay đổi từ mô hình kinh doanh đến mô hình quản trị", đại diện NCB nhấn mạnh.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, các dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số phát triển mạnh, đặc biệt là dịch vụ thanh toán điện tử có tốc độ số hóa, tăng trưởng nhanh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 77,2% về số lượng và 29,8% về giá trị; qua Internet tăng tương ứng 63,2% và 32,3%; qua điện thoại di động tăng tương ứng 98,3 và 84,3%; qua QR code tăng 86% và 127% (so với cùng kỳ năm 2021); có 68% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng; 5,5 triệu tài khoản và khoảng 8,9 triệu thẻ ngân hàng được mở bằng phương thức điện tử (eKYC) (tính đến tháng 6/2022)...

An Nhiên