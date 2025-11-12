Lương bình quân đóng bảo hiểm của chủ hộ kinh doanh khoảng 3,5 triệu đồng

Cả nước có hơn 12.300 chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc với nền tiền lương bình quân 3,5 triệu đồng mỗi tháng.

Thống kê sau ba tháng Luật Bảo hiểm xã hội hiệu lực từ 1/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết cả nước có hơn 12.300 chủ hộ của hộ kinh doanh có đăng ký theo phương pháp kê khai tham gia BHXH bắt buộc, đông nhất là TP HCM gần 2.000 người; Hà Nội gần 1.200; Vĩnh Long 780; Đồng Nai 750; Hải Phòng 720, Thái Nguyên, Lâm Đồng gần 600.

Tỷ lệ đóng BHXH của chủ hộ bằng 25% bình quân tiền lương làm căn cứ tham gia, gồm 22% vào Quỹ Hưu trí tử tuất và 3% vào Quỹ Ốm đau thai sản; ngoài ra còn 4,5% vào Quỹ Bảo hiểm y tế. Với tỷ lệ và mức đóng như trên, số tiền chủ hộ đóng BHXH, BHYT hơn một triệu đồng mỗi tháng trên nền tiền lương bình quân đóng là 3,5 triệu đồng.

Nhóm này được chọn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH nhưng thấp nhất bằng tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức trên. Tham chiếu hiện hành là 2,34 triệu đồng mỗi tháng và cao nhất là 46,8 triệu đồng. Sau ít nhất 12 tháng tham gia, các chủ hộ được chọn lại tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Một hộ kinh doanh hoa quả trong chợ Long Biên Hà Nội năm 2020. Ảnh: Thanh Huế

Theo lộ trình, chủ hộ của hộ kinh doanh có đăng ký theo phương pháp kê khai sẽ thuộc diện đóng bắt buộc từ ngày 1/7/2025, chủ hộ còn lại áp dụng từ ngày 1/7/2029.

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm và sử dụng dưới 10 lao động. Chủ hộ là cá nhân hoặc một người trong hộ gia đình được các thành viên khác ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh.

Năm 2024, cả nước có khoảng 80.000 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, hơn 2 triệu hộ nộp thuế theo phương pháp khoán. Nhiều trường hợp chủ hộ kinh doanh hết tuổi lao động, đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng khác hoặc đang tham gia BHXH bắt buộc theo nhóm đối tượng khác.

Hồng Chiêu