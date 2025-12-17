Lumira Ville hưởng lợi khi gần khu thương mại tự do Đình Vũ - Cát Hải

Hải PhòngKhu thương mại tự do Đình Vũ - Cát Hải cùng hạ tầng logistics, công nghiệp khu vực được kỳ vọng tạo dư địa mới cho bất động sản địa phương, trong đó có Lumira Ville.

Tháng 10, Hải Phòng được phê duyệt khu thương mại tự do với tổng diện tích hơn 6.200 ha, phân bổ tại khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (1.077 ha) thuộc phường Đông Hải, đặc khu Cát Hải (2.290 ha) và Nam Hải Phòng (2.923 ha). Đây được xem là bước ngoặt trong chiến lược mở rộng không gian kinh tế của thành phố cảng.

Lộ trình ba năm tới, các chính sách thí điểm tại khu thương mại tự do sẽ được áp dụng với khu vực thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Đến 2030, các cơ chế thí điểm triển khai tiếp tại khu vực cuối cùng thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Hải Phòng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mô hình quản lý hành chính - hải quan vào 2030.

Theo đó, thu nhập của doanh nghiệp trong lĩnh vực ưu tiên tại khu thương mại tự do được áp dụng thuế suất 10% trong 30 năm, miễn thuế 4 năm đầu và 50% trong 9 năm tiếp theo. Các dự án trong khu vực được miễn toàn bộ tiền thuê đất, mặt nước. Doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Chuyên gia, nhà khoa học được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm, miễn thị thực và cấp thẻ tạm trú 10 năm cho chuyên gia nước ngoài và người thân...

Không chỉ tập trung vào ưu đãi thuế hay thủ tục đầu tư, mô hình khu thương mại tự do hướng tới mục tiêu dài hạn là hình thành trung tâm logistics và sản xuất quy mô khu vực. Việc ổn định chính sách trong thời gian dài tạo điều kiện để doanh nghiệp quốc tế đặt cơ sở điều hành, kéo theo nhu cầu lưu trú, thương mại và dịch vụ tại chỗ.

Bản đồ quy hoạch khu thương mại tự do tại Hải Phòng. Ảnh: Xuân Hoa

Kinh nghiệm từ nhiều nền kinh tế cho thấy, khi khu thương mại tự do đi vào vận hành, bất động sản tại các khu vực lõi và phụ cận thường ghi nhận sự thay đổi về nhu cầu sử dụng. Dòng vốn sản xuất, logistics và nhân sự chất lượng cao trở thành yếu tố thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng bền vững hơn.

Tại Việt Nam, Hải Phòng được đánh giá là địa phương có nền tảng phù hợp để khu thương mại tự do phát huy hiệu quả khi sở hữu nền tảng logistic đa quốc gia bao gồm đường sắt kết nối với Trung Quốc - cảng biển chiếm khoảng 70% sản lượng container toàn miền Bắc, có cảng nước sâu Lạch Huyện đi thẳng qua châu Á, Âu, Mỹ và sân bay quốc tế Cát Bi. Ngoài ra, đây cũng là thành phố nằm trong top 4 thu hút FDI cả nước, nơi đặt trụ sở của các doanh nghiệp đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phần lớn các trục hạ tầng chiến lược này tập trung tại phường Đông Hải và khu vực lân cận. Tuyến đường sắt kết nối Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Vân Nam vừa khởi công giúp khu vực này gia tăng vai trò trung chuyển trên hành lang kinh tế Đông Bắc Á - Đông Nam Á. Song song, Đông Hải cũng là nơi tập trung quỹ đất công nghiệp lớn của thành phố với khu công nghiệp Deep C, Tràng Cát, Nam Đình Vũ, MP Đình Vũ...

Vị trí của Lumira Ville so với một số tuyến đường, dự án tại khu vực. Ảnh: CĐT

Theo các chuyên gia, sự cộng hưởng giữa khu thương mại tự do và hệ thống logistics hoàn chỉnh đang tạo lực đẩy cho thị trường địa ốc tại các khu vực gắn với sản xuất và dịch vụ. Theo đó, nhu cầu về mặt bằng thương mại, văn phòng, kho bãi và không gian lưu trú có xu hướng gia tăng, thay vì chỉ tập trung vào nhà ở.

Với vị trí gần kề khu thương mại tự do Đình Vũ - Cát Hải, gần cảng, sân bay và tuyến đường sắt, Lumira Ville hưởng lợi từ hiệu ứng lan tỏa. Dự án sở hữu 4 mặt tiền là các trục giao thông huyết mạch gồm hai trục Liên Phường 30-40 m, trục Đặng Kinh 50,5 m và trục Bùi Viện (WorldBank) 68 m. Chủ đầu tư đánh giá vị trí này giúp dự án hình thành cấu trúc khối đế thương mại mở, thu hút khách ở mọi vị trí.

Phối cảnh nhà ở thấp tầng Lumira Ville. Ảnh: CĐT

"Khi khu thương mại tự do từng bước hoàn thiện, thị trường bất động sản không chỉ mở rộng về quy mô mà còn dịch chuyển về chất, với trọng tâm là các khu vực có hạ tầng kết nối đồng bộ và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Với lợi thế vị trí, Lumira Ville được kỳ vọng đón các nhu cầu từ mua sắm, sử dụng dịch vụ đến thuê mặt bằng thương mại, văn phòng và an cư lâu dài. Dự án có mức giá chỉ từ 48 triệu đồng mỗi m2, được triển khai cùng chính sách ân hạn nợ gốc và lãi vay trong 36 tháng kết hợp chính sách giãn xây đến 36 tháng góp phần giảm áp lực tài chính giai đoạn đầu.

Mô hình Hybrid Unit kết hợp thương mại và tiện ích cao cấp cùng kiến trúc tân cổ điển tại dự án cũng được đánh giá phù hợp với nhóm chuyên gia và lao động chất lượng cao đang làm việc dài hạn tại Hải Phòng. Theo chủ đầu tư, trong bối cảnh không gian thương mại, an cư tại vùng lõi Đông Hải còn hạn chế, sự xuất hiện của các dự án được quy hoạch đồng bộ sẽ bổ sung cho quá trình nâng cấp đô thị và giữ chân nhân lực.

Song Anh