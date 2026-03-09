Lumias hút khách dịp 'siêu sale' Shopee 3/3

Lumias ghi nhận doanh số tăng cao trong chiến dịch Shopee 3/3, máy hút ẩm Lumias D6E series chiếm 80% tổng đơn hàng, bên cạnh máy lọc không khí, nồi áp suất, bếp từ.

Theo thống kê từ hệ thống phân phối của Lumias trên Shopee Mall, chiến dịch 3/3 ghi nhận lượng đơn hàng tăng mạnh so với giai đoạn trước đó. Cụ thể, thương hiệu Lumias đạt kết quả dẫn đầu ngành điện gia dụng nhỏ theo thông báo của trang fanpage chính thức của Shopee. Một số dòng sản phẩm gia dụng nhỏ của thương hiệu này thu hút lượng quan tâm lớn từ người tiêu dùng trong dịp siêu sale.

Một dòng máy hút ẩm của Lumias phân phối chính hãng tại Việt Nam. Ảnh: Lumias

Máy hút ẩm Lumias D6E Series là sản phẩm có doanh số cao nhất, chiếm khoảng 80% tổng lượng đơn hàng. Các sản phẩm khác như máy lọc không khí, nồi áp suất và bếp từ cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Theo thống kê từ doanh nghiệp này, mức chi tiêu trung bình của người dùng cho mỗi đơn hàng Lumias từ 2,5 đến 4,5 triệu đồng.

Dữ liệu bán hàng cho thấy nhóm khách hàng chính của Lumias là người dùng từ 25 đến 35 tuổi, sống tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Tại các địa phương chịu ảnh hưởng của mùa nồm như Hải Phòng, Quảng Ninh hay Bắc Ninh, nhu cầu đối với các thiết bị gia dụng hiện đại cũng tăng đáng kể.

Máy hút ẩm Lumias ghi nhận doanh số cao tại các tỉnh miền Bắc. Ảnh: Lumias

Theo doanh nghiệp, kết quả này chứng tỏ năng lực vận hành thương mại điện tử chuyên nghiệp của đội ngũ phát triển Lumias tại Việt Nam. Các hoạt động tối ưu gian hàng, chiến lược giá và chương trình ưu đãi được xây dựng đồng bộ giúp sản phẩm tiếp cận đúng tệp khách hàng mục tiêu.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, triết lý phát triển sản phẩm của Lumias tập trung vào việc tối ưu tính năng, công năng sử dụng, cân bằng giữa chất lượng, thiết kế và giá bán. Lumias là thương hiệu gia dụng thuộc Công ty cổ phần Công nghệ Hợp Long. Trước đó, thương hiệu này được đăng ký tại Hàn Quốc, phân phối độc quyền bởi Hợp Long tại Việt Nam. Hiện, Hợp Long đã hoàn tất sở hữu nhãn hiệu Lumias từ cuối năm 2025.

Danh mục sản phẩm của Lumias trải dài trên hơn 7 nhóm ngành với khoảng 200 sản phẩm bao gồm: các thiết bị chăm sóc không khí, đồ gia dụng nhà bếp và thiết bị chăm sóc sức khỏe. Trong những ngày cao điểm của đợt nồm ẩm sau Tết, hệ thống phân phối ghi nhận gần 5.000 máy hút ẩm Lumias được bán ra trong một ngày. Xu hướng này phản ánh người dùng ngày càng chú trọng kiểm soát độ ẩm không khí trong căn hộ và không gian sống đô thị.

Quang Anh