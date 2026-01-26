Lukfook Jewellery khai trương 5 cửa hàng tại Việt Nam

Thương hiệu trang sức Lukfook Jewellery khai trương đồng loạt 5 cửa hàng tại Hà Nội, Hải Phòng và TP HCM, đánh dấu bước khởi đầu trên thị trường Việt Nam.

Sáng 16/1, đơn vị tổ chức lễ khai trương cửa hàng đầu tiên tại Vincom Bà Triệu (Hà Nội). Cùng thời điểm, bốn cửa hàng khác của thương hiệu cũng đi vào hoạt động tại Vincom Mega Mall Times City (Hà Nội), Vincom Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), Vincom Landmark 81 và Vincom Đồng Khởi (TP HCM).

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, trong vòng 4 tháng, từ con số 0 đến việc 5 cửa hàng đồng loạt đi vào hoạt động là minh chứng cho tiềm năng của thị trường Việt Nam, cũng như nỗ lực của đội ngũ Lukfook Jewellery tại đây.

Một trong những điểm nhấn của lễ khai trương là màn trình diễn thời trang kết hợp trang sức Lukfook. Các sản phẩm được giới thiệu gắn liền với những câu chuyện, giai đoạn khác nhau trong hành trình của người phụ nữ, từ hình ảnh hiện đại đến vẻ đẹp truyền thống.

Đại diện ban lãnh đạo Tập đoàn Lukfook, đối tác và khách mời thực hiện nghi thức cắt băng khai trương chuỗi 5 cửa hàng Lukfook Jewellery tại Việt Nam. Ảnh: Lukfook Jewellery

Việc khai trương đồng loạt 5 cửa hàng tại ba thành phố lớn là chiến lược đầu tư và tầm nhìn dài hạn của Lukfook Jewellery khi gia nhập Việt Nam, một trong những thị trường giàu tiềm năng của ngành trang sức tại Đông Nam Á. Theo đại diện Lukfook Jewellery, đơn vị chọn Việt Nam là điểm đến tiếp theo nhờ nền kinh tế tăng trưởng ổn định, tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng và nhu cầu thể hiện phong cách, giá trị cá nhân qua trang sức ngày một rõ nét.

Trước khi ra mắt tại Việt Nam, thương hiệu đã dành nhiều năm nghiên cứu thị trường, tìm hiểu văn hóa, thẩm mỹ và thói quen tiêu dùng của khách hàng nội địa. Các bộ sưu tập giới thiệu tại Việt Nam được tinh chỉnh kỹ lưỡng, nhằm tạo sự cân bằng giữa phong cách thiết kế mang tính quốc tế và thẩm mỹ Á Đông, đồng thời, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều dịp khác nhau.

Lukfook Jewellery thành lập năm 1991 tại HongKong (Trung Quốc). Sau hơn 35 năm phát triển, thương hiệu hiện sở hữu hơn 3.020 điểm bán tại 12 nước như Trung Quốc, Mỹ, Canada, Australia...

Theo giới thiệu từ thương hiệu, mỗi sản phẩm của Lukfook Jewellery đều được chế tác bởi đội ngũ nghệ nhân lành nghề, kết hợp giữa kỹ thuật thủ công truyền thống và tư duy thiết kế hiện đại. Bên cạnh giá trị vật chất, thương hiệu hướng đến việc tạo ra những món trang sức mang giá trị cảm xúc, gắn liền với các dấu mốc quan trọng trong cuộc sống như cưới hỏi, kỷ niệm hay những khoảnh khắc đáng nhớ hằng ngày.

Không gian trưng bày tại cửa hàng Lukfook Jewellery thiết kế theo trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Ảnh: Lukfook Jewellery

Các cửa hàng Lukfook Jewellery tại Việt Nam được thiết kế theo phong cách sang trọng, chú trọng trải nghiệm khách hàng. Đơn vị đầu tư cho không gian trưng bày nhằm giúp khách hàng dễ dàng chiêm ngưỡng từng thiết kế, đồng thời, nhận tư vấn chuyên nghiệp phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng.

Theo đại diện thương hiệu, việc đặt cửa hàng tại các trung tâm thương mại lớn giúp Lukfook Jewellery tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, khách hàng trung lưu và cao cấp, những đối tượng có nhu cầu rõ rệt về trang sức mang dấu ấn cá nhân.

Toàn cảnh lễ khai trương chuỗi 5 cửa hàng Lukfook Jewellery tại Việt Nam với sự tham dự của đại diện doanh nghiệp, đối tác và khách mời. Ảnh: Lukfook Jewellery

Theo ông Wang, đại diện Tập đoàn Lukfook tại HongKong, trong thời gian tới, thương hiệu dự kiến tiếp tục mở rộng hoạt động tại các khu vực giàu tiềm năng như Đà Nẵng, Nha Trang, TP HCM và đảo Phú Quốc.

(Nguồn: Lukfook Jewellery)