Lục quân Mỹ nới trần tuổi tân binh lên 42

Lục quân Mỹ tăng độ tuổi nhập ngũ tối đa lên 42, dỡ bỏ lệnh cấm tuyển người từng sở hữu cần sa.

ABC News ngày 25/3 dẫn bộ quy định mới được lục quân Mỹ công bố, cho thấy tuổi nhập ngũ tối đa của quân chủng này đã được nâng từ 35 lên 42. Tuổi nhập ngũ tối thiểu vẫn là 18, song người 17 tuổi có thể tòng quân nếu được bố mẹ cho phép.

Lục quân Mỹ cũng bãi bỏ hạn chế về tuyển người từng một lần bị kết tội sở hữu cần sa hoặc dụng cụ sử dụng ma túy. Những trường hợp này trước đây cần được Lầu Năm Góc cấp giấy miễn trừ đặc biệt, đồng thời phải chờ 24 tháng và vượt qua bài kiểm tra về ma túy trước khi nhập ngũ.

Đây không phải lần đầu lục quân Mỹ áp dụng động thái trên. Quân chủng này hồi năm 2006 cũng nâng tuổi nhập ngũ tối đa lên 42, khi xung đột tại Iraq đang trong giai đoạn cao trào, trước khi hạ xuống 35 sau đó một thập kỷ.

Binh sĩ Mỹ tham gia buổi huấn luyện tại thao trường ở Hawaii hôm 1/3. Ảnh: US Army

Những điều khoản mới sẽ giúp quy định tuyển mộ của lục quân Mỹ trở nên tương đồng hơn với hải quân và không quân. Hai quân chủng này đều giới hạn độ tuổi nhập ngũ ở mức 41. Độ tuổi tối đa để gia nhập thủy quân lục chiến Mỹ là 28, song những người lớn tuổi hơn vẫn có thể gia nhập lực lượng này nếu được cấp phép đặc biệt.

Hai nguồn thạo tin nói với ABC News rằng quyết định được lên kế hoạch trong nhiều tháng và không liên quan đến xung đột với Iran. Thay vào đó, động thái phản ánh nỗ lực lâu dài của lục quân Mỹ nhằm mở rộng nguồn tuyển quân giữa lúc đối mặt tình trạng thiếu nhân lực. Độ tuổi trung bình của tân binh đã tăng từ 21 vào năm 2010 lên gần 23 hồi năm ngoái.

Theo Lầu Năm Góc, thách thức lớn nhất đối với nỗ lực tuyển quân là số người đủ điều kiện nhập ngũ ngày càng giảm. Cơ quan này ước tính chỉ 23% thanh niên Mỹ, độ tuổi 17-24, hiện đủ điều kiện phục vụ cho quân đội. Nguyên nhân chủ yếu là kết quả trong bài kiểm tra đầu vào, tình trạng béo phì và tiền án tiền sự.

Phạm Giang (Theo ABC News, Guardian, New York Post)