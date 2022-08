Luật sư ông Trump 'từng khẳng định không có tài liệu mật ở Mar-a-Lago'

Luật sư của ông Trump được cho là từng ký thư khẳng định không có tài liệu mật tại dinh thự Mar-a-Lago hồi tháng 6, theo truyền thông Mỹ.

Sau chuyến thăm của Jay I. Bratt, quan chức phản gián hàng đầu trong bộ phận an ninh quốc gia của Bộ Tư pháp Mỹ, tới Mar-a-Lago ngày 3/6, một trong những luật sư của cựu tổng thống Donald Trump ký thư gửi Bộ Tư pháp, khẳng định tất cả tài liệu mật đựng trong các hộp lưu trữ tại dinh thự này đã được trả lại, New York Times hôm 13/8 dẫn hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết.

Trong khi đó, theo bản kiểm kê những thứ bị tịch thu khi Cục Điều tra Liên bang (FBI) khám nhà ông Trump hôm 8/8, đặc vụ thu được 11 tài liệu mật, trong đó có một tập tài liệu được phân loại là "tối mật và nhạy cảm", ba tài liệu thuộc loại hạn chế tiếp cận, ba tài liệu "mật" và 4 tài liệu "tối mật".

Dinh thự Mar-a-Lago của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ở bang Florida. Ảnh: Reuters.

Sự tồn tại của bức thư là dấu hiệu có thể cho thấy ông Trump hoặc nhóm của ông không hoàn toàn hợp tác với các nhà điều tra liên bang về tài liệu mật. Nó có thể giúp giải thích lý do Bộ Tư pháp viện dẫn một luật về cản trở công lý trong đơn xin lệnh khám xét dinh thự của cựu tổng thống hôm 8/8.

Thông tin mới cũng giúp giải thích thêm về chuỗi sự kiện khiến Bộ Tư pháp quyết định khám xét sau nhiều tháng cố giải quyết vấn đề thông qua các cuộc thảo luận với ông Trump và nhóm của ông.

CNN trước đó đã đưa tin sau cuộc họp hồi tháng 6 tại Mar-a-Lago với sự tham dự của các luật sư của Trump gồm Evan Corcoran, Christina Bobb và quan chức liên bang, bao gồm Jay Bratt, các nhà điều tra tìm thấy bằng chứng và nhân chứng khiến họ tin rằng vẫn còn nhiều tài liệu mật được lưu trữ tại dinh thự.

"Cũng như mọi cuộc săn phù thủy do đảng Dân chủ bịa đặt trước đây, cuộc đột kích chưa từng có và không cần thiết này đang được thực hiện bởi một hãng truyền thông sẵn sàng vận hành bằng những rò rỉ mang tính khơi gợi, các nguồn ẩn danh và không có dữ kiện xác đáng", Taylor Budowich, phát ngôn viên của ông Trump, cho biết trong một tuyên bố phản ứng với thông tin trên New York Times.

Bộ Tư pháp Mỹ nghi ông Trump có thể đã vi phạm Đạo luật Gián điệp, cùng một số điều luật khác liên quan tới xử lý tài liệu công. Đạo luật Gián điệp Mỹ quy định lấy hoặc lưu trữ bất hợp pháp thông tin an ninh quốc gia là phạm tội. Một phát ngôn viên của ông Trump khẳng định toàn bộ tài liệu đã được giải mật.

Những thùng đồ được chuyển khỏi Nhà Trắng trước khi Trump rời nhiệm sở ngày 14/1/2021. Ảnh: Reuters.

Huyền Lê (Theo NY Times, CNN)