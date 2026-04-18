Lừa phụ nữ đến nhà để hiếp dâm, lấy điện thoại

Đà NẵngLê Đức Anh, 26 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ sau khi dụ dỗ một cô gái đến nhà riêng tại phường An Khê để thực hiện hành vi hiếp dâm và ép để lại điện thoại.

Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Đức Anh (trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi Hiếp dâm và Cưỡng đoạt tài sản.

Lê Đức Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Huynh

Khoảng 8h ngày 8/4, Đức Anh dùng thủ đoạn gian dối, nhờ cô gái (22 tuổi) đến nhà tại phường An Khê để giúp việc cá nhân. Khi cô gái lên phòng ngủ ở tầng hai, anh ta chốt cửa, khống chế, ép quan hệ tình dục, theo cáo buộc của nhà chức trách.

Thấy cô gái không có tiền, Đức Anh ép để lại điện thoại rồi mới cho rời khỏi nhà. Tối cùng ngày, nghi can hiếp dâm mang điện thoại của chị này bán được 26 triệu đồng.

Sau đó, Đức Anh mua một chiếc điện thoại cùng loại để trả lại cho cô gái; bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Khi bị bắt, anh ta đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Ngọc Trường