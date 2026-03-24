Tôi quyết không chuyển lại 50.000 đồng cho người lạ 'nạp tiền điện thoại nhầm'

Điện thoại bất ngờ nhận được 50.000 đồng nạp từ một số máy lạ, nhưng tôi nhất định không chuyển trả lại khi được họ yêu cầu.

Trưa qua, tôi bỗng nhận được tin báo điện thoại đã được nạp 50.000 đồng vào tài khoản. Tôi mở ứng dụng thanh toán để kiểm tra xem liệu mình có vô tình đặt chế độ nạp tiền tự động hàng tháng không nhưng chẳng thấy gì. Đúng lúc đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Ở đầu dây bên kia, một người nói rằng đã nạp nhầm tiền vào tài khoản của tôi, và mong được gửi trả lại.

Sợ bị lừa, tôi vội vàng cúp máy. Một phút sau, một tin nhắn từ số điện thoại khác (chỉ khác số của tôi đúng một chữ số) gửi tới với nội dung: "Tôi nhờ một người quen nạp tiền nhưng lỡ nhầm vào số của tôi, mong được gửi lại số tiền. Tôi nhắn lại: "Bạn gọi tổng đài nhờ hỗ trợ, đây là số làm việc, tôi không thể tự ý giao dịch, cảm ơn".

Đương nhiên tôi thừa biết cách để hoàn lại số tiền trên, và 50.000 đồng thực ra cũng không làm tôi giàu thêm, vì đây là số liên hệ các đối tác nên tôi đăng ký gói cước và nạp tiền hàng năm. Nhưng thế hệ chúng tôi bắt đầu sử dụng điện thoại khi công tác quản lý thuê bao còn cực kỳ lỏng lẻo. Có những kẻ còn ngang nhiên gọi điện đòi giao mã số sim, trả lại tiền nạp nhầm... Thậm chí, nhiều trường hợp suýt khi bị cuỗm sạch tiền trong ngân hàng. Cho nên, nguyên tắc của tôi là: không giao dịch, không bắt máy người lạ.

Tôi biết nhiều người bị lừa tiền với thủ đoạn tương tự, thế nên luôn đề phòng cảnh giác: gọi tổng đài nhà mạng của số nhận tiền để xử lý, cung cấp thông tin giao dịch, tổng đài sẽ liên lạc với chủ thuê bao nếu thuê bao còn hoạt động để xác nhận. Nếu thuê bao không còn hoạt động, hệ thống sẽ hủy giao dịch và hoàn tiền về phương thức thanh toán. Tôi tuyệt đối không trao đổi, không giao dịch bằng bất kỳ hình thức nào, dù số tiền có lớn đến đâu.

Tôi hiểu, nhặt được của rơi phải trả lại người mất, dù là 10.000, 20.000 đồng cũng phải trả. Nhưng nghĩa vụ của tôi là trả tiền, còn nghĩa vụ của bên chuyển nhầm là thu xếp kênh trao trả hợp pháp. Nếu không thông qua một kênh chính thức (nhà mạng), tôi sẽ không trả. Nếu số tiền chuyển nhầm không đủ quan trọng để họ liên lạc các kênh chính thức nhờ hỗ trợ, thì nó càng không đáng để tôi chấp nhận rủi ro để trả lại.

Những cái bẫy thường mở màn một cách rất vô hại. Do vậy, cách bảo vệ bản thân tốt nhất chính là không tham gia vào những chuyện không liên quan tới mình. Cho đến hiện tại, 50.000 đồng đó vẫn đang ở nguyên trong tài khoản của tôi. Bên kia có thể gửi nhầm 50.000 đồng, hoặc thậm chí 5 tỷ đồng, tôi cũng sẽ để họ tự tìm cách giải quyết và chỉ chấp nhận làm việc khi có bên trung gian đủ uy tín.

DK