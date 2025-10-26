Lũ tràn về đô thị Huế, Hội An

Các hồ thủy điện ở thượng nguồn sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia xả lũ, nước tràn về gây ngập nhiều tuyến đường, khu dân cư ở đô thị Huế và Hội An.

Chiều 26/10, nước tràn qua Đập Đá - nằm giữa sông Như Ý và sông Hương ở trung tâm TP Huế, hơn 0,1 m. Chính quyền đã rào chắn, không cho người dân qua lại.

Cầu đi bộ gỗ lim và tuyến đường đi bộ dọc sông Hương, sông Như Ý ngập sâu 0,5-0,7 m. Nước sông theo đường cống thoát nước tràn vào gây ngập các tuyến đường Dương Văn An, Tố Hữu, Phan Anh.

Nước lũ tràn qua Đập Đá lúc 14h30 ngày 26/10. Ảnh: Võ Thạnh

Nằm ở hạ lưu sông Bồ và là vùng rốn lũ, một tuần qua 9 thôn ở xã Quảng Điền bị nước lũ bủa vây. Chiều 26/10, thủy điện Hương Điền xả lũ khiến các thôn tiếp tục ngập sâu. Tỉnh lộ 19 qua xã ngập hơn 0,5 m, phương tiện không thể qua lại.

Ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch xã Quảng Điền, cho biết thủy điện Hương Điền đang điều tiết lũ về hạ du với lưu lượng 1.000 m3/s nên nước đổ về nhanh. Với tình hình này, các khu dân cư trên địa bàn sẽ bị ngập.

"Người dân ở Quảng Điền đã quen sống chung với mưa lũ, các hộ dân đều trữ lương thực, thực phẩm. Nhiều gia đình đi lại trong lũ bằng xuồng. Các phương án chống lũ, hỗ trợ người dân đã được chuẩn bị", ông Cầu nói.

Ở hạ nguồn sông Hương, quốc lộ 49B qua phường Dương Nổ ngập hơn 0,5 m. Công an phường đã rào chắn hai đầu, cấm người dân qua lại. Khu vực ngã ba Sinh, nơi giao nhau giữa sông Bồ và sông Hương thuộc phường Dương Nổ, Hóa Châu, nước chảy xiết.

Tuyến đường đi qua tổ dân phố Thủy Tú, Triều Sơn của phường Hóa Châu bị ngập 0,5 m, phương tiện không thể lưu thông. Chợ Bao Vinh thuộc phường Hóa Châu cũng bị ngập 0,4 m.

Ông Trần Ngọc Dương, Bí thư phường Hóa Châu, cho biết cả tuần qua trụ sở Đảng ủy phường bị ngập. Chiều nay, nước từ thượng nguồn sông Bồ đổ về cộng mưa lớn khiến mức độ ngập gia tăng, lên khoảng 0,5 m.

Tuyến đường Tố Hữu ở phường Thuận Hóa bị ngập. Ảnh: Võ Thạnh

Ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, TP Huế cũng như miền Trung mưa to. Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, cho biết thượng nguồn mưa lớn, nước ồ ạt đổ về các hồ thủy điện, thủy lợi. Để đảm bảo an toàn, các hồ phải điều tiết nước về hạ du. Chi cục đã kích hoạt 4 còi cảnh báo lũ để thông báo cho người dân biết.

Hiện hồ thủy điện Tả Trạch ở thượng nguồn sông Hương xả qua hai cửa sâu với lưu lượng 346 m3/s và dự kiến giảm xuống 210 m3/s. Hồ Bình Điền cũng ở thượng nguồn sông Hương điều tiết nước về hạ du với lưu lượng tăng dần từ 950 lên 1.800 m3/s. Hồ Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ điều tiết nước về hạ du với lưu lượng 1.050-1.800 m3/s.

Dự báo từ hôm nay đến 28/10, TP Huế tiếp tục mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500 mm, có nơi trên 700 mm. Mưa lớn, các hồ tiếp tục xả khiến phạm vi và mức độ ngập lụt sẽ gia tăng.

Tại phố cổ Hội An, TP Đà Nẵng, 14h chiều nay nước từ sông Hoài tràn lên đường Bạch Đằng và một số đoạn giao với tuyến đường ven sông như Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi. Trong đó khu vực Bạch Đằng ngập nặng nhất khoảng 0,5 m, một số nhà hàng, quán ăn phải đóng cửa.

Nhiều nhà hàng, quán ăn trên đường Bạch Đằng, phường Hội An, tạm thời ngừng đón khách do đường ngập khoảng 0,5 m. Ảnh: Nguyễn Anh Cường

Theo dõi thông tin thủy điện Đăk Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 3, A Vương, Sông Tranh 2 xả lũ, nhiều nhà dân ở phố cổ Hội An chủ động kê cao đồ đạc đề phòng ngập sâu. Trong khi đó nhiều du khách vẫn thích thú trải nghiệm lội nước lũ Hội An.

Phố cổ Hội An là một trong nhiều khu vực được cơ quan chức năng TP Đà Nẵng cảnh báo ngập lụt, cùng với các khu vực đô thị ở trung tâm TP Đà Nẵng cũ và TP Tam Kỳ cũ.

Nhiều khu vực hạ du các sông Vu Gia, Thu Bồn nước cũng đang dâng cao, trong khi mưa chưa có dấu hiệu ngớt. Một số khu vực thấp trũng tại xã Thu Bồn đã bị ngập, giao thông chia cắt. Chính quyền địa phương cảnh báo người dân không đi qua các khu vực ngập lụt, nước chảy xiết.

Nhiều người trải nghiệm lội nước lụt Hội An, chiều 26/10. Ảnh: Nguyễn Anh Cường

Tại miền núi, nhiều nơi tiếp tục sạt lở, đường sá hư hỏng. Một phần thôn Tân Hiệp, xã Trà My bị cô lập do các tuyến đường ngập sâu. Nhiều nhà dân đã bị nước lũ tràn vào, đồ đạc không kịp kê cao.

Khu vực cầu Ca Da trên quốc lộ 24C nối Nam Trà My (TP Đà Nẵng) với tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 16h chiều nay xảy ra sụt lún mố cầu, khiến một người dân chạy xe máy bị rớt xuống hố, may mắn được cứu hộ kịp thời.

Lượng nước đổ về các hồ thủy điện thượng nguồn tăng mạnh, buộc các nhà máy phải xả lũ lớn. Lúc 15h, lượng nước về hồ sông Tranh 2 đạt hơn 4.070 m3/s, xả hơn 2.100 m3/s. Tại thủy điện Đăk Mi 4 (xã Khâm Đức), lưu lượng về hồ hơn 2.850 m3/s, xả hơn 2.500 m3/s, giảm so với một giờ trước đó.

Với tình hình mưa lớn ở thượng nguồn và các hồ thủy xả lưu lượng lớn, nhiều xã phường vùng hạ du thuộc các huyện Duy Xuyên, Đại Lộ, thị xã Điện Bàn, TP Hội An của tỉnh Quảng Nam cũ nhiều khả năng ngập nặng.

Hố tử thần xuất hiện trên cầu Ca Da, khiến một người chạy xe máy bị rơi xuống hố. Ảnh: Ngọc Thanh

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ tối 26 đến tối 28/10, TP Đà Nẵng tiếp tục mưa 200-400 mm ở đồng bằng, 250-450 mm ở vùng núi tây nam và 150-350 mm ở tây bắc, có nơi vượt 500-600 mm. Các sông tại Đà Nẵng sẽ xuất hiện lũ, đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn lên báo động 3 và trên báo động 3; sông Hàn, sông Tam Kỳ đạt 2 và trên báo động 2.

Võ Thạnh - Nguyễn Đông