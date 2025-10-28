Lũ sông Hương qua đỉnh, mức ngập giảm dần

Sau khi đạt đỉnh vào đêm qua, lũ các sông Hương (TP Huế), Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) đang xuống chậm, phạm vi và mức độ ngập giảm dần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong 24 giờ qua (từ 6h ngày 27/10), miền Trung tiếp tục mưa to, có nơi rất to như: Nam Đông (TP Huế) 548 mm, hồ An Long (TP Đà Nẵng) 483 mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 464 mm.

Dù mưa to, lũ đã thoát ra biển nên mực nước giảm. Nếu 20h hôm qua, lũ sông Hương tại trạm Kim Long đạt đỉnh 5,05 m, trên báo động ba 1,55 m, thì đến 2h hôm nay giảm còn trên báo động ba 1,24 m và tiếp tục xuống.

Lũ sông Bồ sau khi chạm lũ lịch sử năm 2020 vào chiều qua, đến 2h hôm nay tại trạm Phú Ốc còn trên báo động ba 0,26 m, giảm khoảng nửa mét so với đỉnh.

Lũ sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đang dao động ở đỉnh trên báo động ba 1,16 m; sông Thu Bồn tại Nông Sơn trên báo động ba 2,81 m, tại Câu Lâu trên báo động ba 1,2 m, giảm khoảng 0,3 m so với tối qua.

Lũ sông Trà Khúc tại Quảng Ngãi cũng đã xuống dưới báo động hai.

Lũ sông Hương đỏ quạch, lên mấp mé cầu Dã Viên. Ảnh: Võ Thạnh

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt đỉnh ở trên báo động ba 1,2 m, sau đó xuống; sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt đỉnh trên báo động ba 1,3 m. Lũ sông Hương tại Kim Long xuống dần và ở trên báo động ba 0,6 m; sông Bồ tại Phú Ốc xuống báo động ba 0,2 m. Lũ trên sông Trà Khúc xuống dần và ở dưới mức báo động hai 0,7 m.

Lũ các sông Bồ, Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc rút dần khiến mức độ ngập ở vùng đồng bằng, ven biển của Huế và Đà Nẵng giảm, nhưng phạm vi vẫn giữ nguyên (30/40 xã phường của Huế, Đà Nẵng 27/94). Cụ thể, lúc cao điểm hôm qua, nhà dân ở đô thị Huế ngập trung bình 1-2 m, nay giảm khoảng 0,2-0,4 m. Phạm vi ngập ở Quảng Ngãi giảm từ 29 xuống còn 15 xã, phường.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ sáng nay đến đêm mai, nam Quảng Trị - Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi tiếp tục mưa 150-300 mm, có nơi trên 500 mm; riêng Huế, Đà Nẵng 200-400 mm, cục bộ vượt 600 mm. Các tỉnh Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị mưa phổ biến 80-150 mm, cục bộ trên 300 mm. Nguy cơ cao xảy ra mưa cường độ lớn trên 200 mm trong ba giờ.

Mưa lớn ở miền Trung bắt đầu từ đêm 23/10, nhưng dồn dập từ đêm 25/10 đến hôm nay. Trong đó lượng mưa tại đỉnh Bạch Mã ở Huế đã vượt 2.000 mm. Riêng Lượng mưa từ 7h ngày 27/10 đến 3h tại đỉnh Bạch Mã (Huế) 994 mm, hồ Trung Lộc (Đà Nẵng) 473 mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 442 mm.

Gia Chính