Mưa lớn khiến cát đỏ từ triền đồi bất ngờ tràn xuống quốc lộ 1 đoạn qua xã Lương Sơn (huyện Bắc Bình, Bình Thuận cũ) gây ách tắc nhiều giờ.

Khoảng 14h, trên địa bàn xã Lương Sơn xảy ra mưa lớn cục bộ, nước lũ từ đồi cao ở thôn Lương Đông bất ngờ ập xuống quốc lộ 1 mang theo lượng lớn cát đỏ tràn ngập đường.

Cát đỏ tràn ngập quốc lộ 1 qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng, chiều 15/9. Ảnh: Nguyễn Tư

Ông Võ Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, cho biết cát tràn xuống kéo dài trên phạm vi hơn 40 mét, cao gần nửa mét, chắn hết mặt đường, xe không thể qua lại.

Xe dọn cát trên quốc lộ 1 tại xã Lương Sơn. Ảnh: Nguyễn Tư

Chính quyền đã huy động công an, quân sự cùng máy móc của Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1A Bình Thuận đến hiện trường thu dọn. Lực lượng chức năng điều tiết giao thông hai đầu, cho xe di chuyển luân phiên qua hiện trường.

Đến 18h30, tuyến đường đã tạm thông xe sau khi lượng lớn cát được giải phóng, công tác thu dọn vẫn đang tiếp tục.

Lũ cát đỏ tràn xuống quốc lộ qua Lâm Đồng sau mưa lớn Hiện trường lũ cát đỏ ngập tràn quốc lộ 1, đoạn qua Lâm Đồng. Video: Người dân cung cấp

Tư Huynh