LPGA Tour lại gặp thiên tai ở Portland

MỹThời tiết xấu cuối tuần khiến Portland Classic thuộc LPGA Tour thêm một lần hạ màn sau 54 hố, hôm 19/9.

Năm trước, giải cũng kết thúc sau ba vòng do khói mù từ cháy rừng diện rộng ở bang Oregon, với chức vô địch thuộc về Georgia Hall. Golfer Anh xong vòng thứ ba 68 gậy, cùng điểm -12 với Ashleigh Buhai từ Nam Phi. Cả hai đấu playoff, trong đó Hall thắng bằng điểm par ở hố phụ thứ hai trên sân Columbia Edgewater.

Năm nay, sự kiện chuyển đến Oregon Golf Club, par72 vì vấn đề an ninh do dân tứ xứ lập khu tạm cư sát điểm đấu cũ. Sang nơi mới, Portland Classic cũng không suôn sẻ, khi sân ngập vì mưa to sau vòng thứ hai hôm 17/9.

Kết hợp dự báo thời tiết không khả quan, Ban tổ chức dừng giải cả ngày sau rồi quyết định lấy thành tích ba vòng làm kết quả chung cuộc. Vòng thứ ba diễn ra hôm qua. Chặng này, Ko Jin Young nhập cuộc ở đỉnh bảng (điểm -8) và dẫn một gậy.

Ko Jin Young vô địch ở điểm -11, sau 54 hố trên sân Oregon Golf Club, par72 hôm 19/9. Ảnh: AP

Với 69 gậy trận cuối, Ko cán đích ở điểm -11, cách bốn gậy so với T2 - Lee Jeongeun và Su Oh. Ko lĩnh 210.000 USD trong quỹ thưởng 1,4 triệu USD, trong khi T2 nhận 110.700 USD. Ko đang đứng thứ hai thế giới (Rolex Rankings), sau đấu thủ Mỹ Nelly Korda.

Ko sinh năm 1995, đoạt hai major trong chín chức vô địch LPGA Tour, tích luỹ 104 tuần giữ đỉnh Rolex Rankings. Cô rời vị trí này từ 28/6, sau khi Korda thắng major Women’s PGA Championship.

Ra đời từ 1972, Portland Classic là sự kiện định kỳ lâu năm nhất LPGA Tour. Sau bốn thập kỷ đấu 54 hố, giải lên chuẩn 72 hố từ 2013.

Nguồn thu từ chặng đấu này đều chuyển đến các tổ chức từ thiện trẻ em địa phương. Hoạt động gây quỹ vì cộng đồng đến nay thu về hơn 19 triệu USD. Stacy Lewis - nhà vô địch kỳ 2017 - ủng hộ trọn 195.000 USD tiền thưởng cho hoạt động cứu trợ nạn nhân bão Harvey.

Quốc Huy