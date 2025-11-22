LPBank ra mắt gói tài khoản giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí

LPBank giới thiệu "Tài khoản vạn năng - Lộc phát toàn diện", miễn nhiều loại phí giao dịch, hỗ trợ quản lý dòng tiền linh hoạt và giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành.

Với gói tài khoản này, doanh nghiệp được miễn 100% phí chuyển tiền trong nước và quốc tế (không bao gồm điện phí ngân hàng đại lý). Chính sách miễn phí áp dụng cho toàn bộ giao dịch: chuyển khoản nội bộ và liên ngân hàng trên LPBank Biz, chuyển tiền nhanh qua Napas tại quầy, chuyển tiền ngoài hệ thống, chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài.

LPBank đồng thời đưa nhiều khoản phí vận hành về mức 0 đồng, gồm phí quản lý tài khoản, phí thường niên dịch vụ ngân hàng điện tử LPBank Biz, phí chuyển khoản trực tuyến, chi lương, nộp thuế - hải quan điện tử, thanh toán hóa đơn và các dịch vụ tài khoản ảo - định danh. Với chính sách này, chi phí tiết kiệm từ phí dịch vụ sẽ trở thành nguồn lực để doanh nghiệp tái đầu tư và nâng cao sức cạnh tranh.

Sản phẩm "Tài khoản vạn năng - Lộc phát toàn diện". Ảnh: LPBank

Sản phẩm còn tích hợp các tiện ích quản trị tài chính. Doanh nghiệp có thể mở tài khoản số đẹp theo nhu cầu để tăng tính nhận diện thương hiệu, đồng thời quản lý dòng tiền linh hoạt thông qua hệ thống tài khoản ảo hoặc định danh được đồng bộ trên LPBank Biz. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi dòng tiền theo thời gian thực, quản trị thu - chi minh bạch và đơn giản hóa quy trình kế toán.

LPBank cũng áp dụng chính sách ưu đãi dễ tiếp cận cho khách hàng mới được miễn toàn bộ phí trong 6 tháng đầu mà không yêu cầu điều kiện kèm theo. Sau thời gian này, doanh nghiệp chỉ cần duy trì số dư bình quân 50 triệu đồng trong ba tháng liên tiếp để tiếp tục hưởng ưu đãi miễn phí.

Theo đại diện nhà băng, trong bối cảnh chi phí vận hành gia tăng - đặc biệt với khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), sản phẩm mới được phát triển như công cụ hỗ trợ quản trị dòng tiền, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành. Sản phẩm được thiết kế theo hướng "một chạm", tích hợp ưu đãi phí và các tiện ích quản trị phù hợp nhu cầu sử dụng hiện nay.

Cuối năm là thời điểm doanh nghiệp bước vào giai đoạn cao điểm với khối lượng đơn hàng và thanh toán tăng mạnh. Các khoản chi cho nguyên vật liệu, logistics, thuế phí, lương thưởng... dồn dập tạo áp lực lớn lên dòng tiền. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là SME, cần các giải pháp tài chính giúp xử lý giao dịch nhanh, an toàn và tối ưu chi phí.

Từ nhu cầu đó, LPBank phát triển "Tài khoản vạn năng - Lộc phát toàn diện" nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động quản lý dòng tiền và giảm chi phí dịch vụ. Đại diện ngân hàng cho biết doanh nghiệp hiện không chỉ cần vốn vay, mà cần thêm các giải pháp vận hành linh hoạt, tiết kiệm và dễ sử dụng. Sản phẩm được định hướng như "trợ lý tài chính", giúp doanh nghiệp quản trị chi phí hiệu quả hơn, nhất là trong mùa cao điểm.

Giải pháp này đồng thời nằm trong chiến lược số hóa của LPBank. Với nền tảng LPBank Biz và mạng lưới giao dịch phủ rộng, ngân hàng xây dựng hệ sinh thái tài chính số giúp doanh nghiệp theo dõi dòng tiền theo thời gian thực, minh bạch thu - chi và đơn giản hóa quy trình kế toán.

Theo đại diện ngân hàng, việc triển khai các giải pháp quản trị tài chính như "Tài khoản vạn năng - Lộc phát toàn diện" cho thấy nỗ lực của LPBank trong việc đồng hành doanh nghiệp, hỗ trợ họ tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và duy trì sự ổn định trong giai đoạn cao điểm.

Hoàng Đan