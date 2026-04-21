LPBank lãi hơn 2.800 tỷ đồng trong quý I/2026

LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.826 tỷ đồng trong quý I/2026, duy trì tăng trưởng tín dụng, mở rộng nguồn thu ngoài lãi và tăng dự phòng nhằm củng cố chất lượng tài sản.

Thông tin nêu tại báo cáo tài chính quý I/2026 do đơn vị vừa công bố. Tính đến ngày 31/3, dư nợ cho vay khách hàng của LPBank đạt 403.026 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cuối năm 2025 và tăng 14,4% so với cùng kỳ. Mức tăng tương ứng khoảng 25% kế hoạch tín dụng cả năm, bám sát hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phân bổ. Kết quả cho thấy ngân hàng duy trì khả năng mở rộng tín dụng, trong đó phân khúc bán lẻ tiếp tục đóng vai trò chính.

Ba tháng đầu năm, huy động thị trường 1 (thị trường dân cư và tổ chức kinh tế) đạt 409.657 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm trước và tăng 17,9% so với cùng kỳ. Nguồn vốn ổn định giúp ngân hàng duy trì thanh khoản, tạo điều kiện kiểm soát chi phí trong bối cảnh lãi suất còn ở mức cao.

Khách hàng giao dịch tại ngân hàng. Ảnh: LPBank

Bên cạnh tăng trưởng tín dụng, cơ cấu nguồn thu của LPBank tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng đa dạng hơn. Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động trong quý I/2026 đạt 5.154 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 3.878 tỷ đồng, tăng 18%, cho thấy hiệu quả từ việc tối ưu danh mục cho vay và tập trung vào phân khúc bán lẻ có biên lợi nhuận cao.

Các nguồn thu ngoài lãi tiếp tục đóng góp tích cực, với thu thuần đạt 1.276 tỷ đồng, chiếm khoảng 25% tổng thu nhập hoạt động. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận mức tăng trưởng tới 252% so với cùng kỳ, thu nhập từ dịch vụ và phí cũng duy trì ổn định, chiếm 13% tổng thu nhập.

Lợi nhuận quý I qua các năm của ngân hàng. Ảnh: LPBank

Theo báo cáo đánh giá của Chứng khoán Vietcap, việc gia tăng tỷ trọng thu ngoài lãi là xu hướng tích cực, giúp các ngân hàng giảm phụ thuộc vào tín dụng, tiến tới mô hình hoạt động đa dịch vụ, nâng cao khả năng chống chịu trước các biến động của chu kỳ kinh tế.

Quý đầu năm, LPBank tăng trích lập dự phòng rủi ro. Chi phí dự phòng đạt 774 tỷ đồng, tăng 3,9 lần so với cùng kỳ. Động thái này cho thấy định hướng thận trọng trong quản trị rủi ro và củng cố chất lượng tài sản ngay từ đầu năm. Việc tăng dự phòng cũng tạo dư địa ổn định cho các quý tiếp theo.

Trụ sở ngân hàng. Ảnh: LPBank

Cùng với kết quả kinh doanh, LPBank dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%. Mức chi trả này cho thấy năng lực tài chính hiện tại và định hướng duy trì lợi ích cổ đông.

Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục khai thác lợi thế mạng lưới hơn 1.000 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mạng lưới này hỗ trợ mở rộng tiếp cận khách hàng và điều tiết nguồn vốn giữa các khu vực. Trên cơ sở đó, đơn vị triển khai các chính sách theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhằm cân bằng giữa tăng trưởng tín dụng và kiểm soát chi phí vốn, qua đó hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn với mức lãi suất hợp lý.

Hoàng Đan