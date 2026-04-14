LPBank hỗ trợ doanh nghiệp chi lương, quản lý dòng tiền

LPBank cung cấp các giải pháp chi lương, quản lý dòng tiền, thu chi hộ, tài trợ vốn, hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hiệu quả và mở rộng tiện ích tài chính.

Địa diện ngân hàng cho biết, với doanh nghiệp có quy mô nhân sự lớn, chi lương mỗi tháng không chỉ là giao dịch chuyển tiền, mà ngày càng trở thành phần quan trọng trong bài toán quản trị tài chính tổng thể. Từ thực tế đó, LPBank triển khai giải pháp tài chính toàn diện, trong đó chi lương đóng vai trò "điểm kết nối" giúp doanh nghiệp tiếp cận hệ sinh thái tài chính của ngân hàng.

Việc chi lương qua ngân hàng giúp giảm sai sót, nâng cao khả năng kiểm soát và đảm bảo an toàn thông tin. Thông qua nền tảng số LPBank Biz, doanh nghiệp có thể chủ động thực hiện chi lương, theo dõi và đối soát giao dịch.

Nhân viên ngân hàng giới thiệu các sản phẩm cho khách hàng. Ảnh: LPBank

Cùng với đó, doanh nghiệp được áp dụng nhiều chính sách phí theo hướng tối ưu chi phí vận hành. Các dịch vụ như chuyển tiền trong nước, nhận tiền từ nước ngoài, chi lương trực tuyến hoặc tại quầy, quản lý tài khoản trên LPBank Biz hay sử dụng tài khoản số đều được miễn phí hoặc giảm phí. Một số dịch vụ thanh toán phổ biến như nộp thuế điện tử, hải quan 24/7 và thanh toán hóa đơn được tích hợp trên cùng nền tảng.

Doanh nghiệp khi chi trả lương tại LPBank được cung cấp các giải pháp tài chính thông minh giúp quản lý dòng tiền hiệu quả. Các dịch vụ như quản lý dòng tiền tập trung; dịch vụ thu hộ, chi hộ; sản phẩm huy động tối ưu nguồn vốn nhàn rỗi như Sinh lời Lộc Phát...

LPBank cung cấp bộ giải pháp tài trợ vốn phù hợp với từng khách hàng (cho vay, bảo lãnh, tài trợ thương mại). Bộ giải pháp này giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đáp ứng nhanh nhu cầu bổ sung nguồn vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giải pháp tài chính toàn diện của ngân hàng giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và nguồn lực. Ảnh: LPBank

Ngoài các dịch vụ ngân hàng truyền thống qua kênh quầy, LPBank chú trọng phát triển giao dịch đa kênh giúp khách hàng chủ động sử dụng dịch vụ ngân hàng mọi nơi, mọi lúc. Hiện đơn vị tiếp tục phát triển sản phẩm dịch vụ theo định hướng chuyển đổi số, ứng dụng AI, tự động hóa quy trình nhằm giảm thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính.

Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp, giải pháp tài chính trọn gói toàn diện của ngân hàng còn mang lại lợi ích trực tiếp cho người lao động. Khi nhận lương qua LPBank, người lao động hưởng nhiều ưu đãi như: miễn phí phát hành thẻ ATM năm đầu, miễn phí thường niên hoặc miễn phí rút tiền trong hệ thống. Chính sách miễn phí rút tiền ngoài hệ thống trong hai năm đầu cũng giúp việc sử dụng dịch vụ ngân hàng thuận tiện hơn.

Nguyễn Hồng Nhung, chuyên viên nhân sự tại Hà Nội cho biết, nhờ sử dụng gói dịch vụ tại LPBank, Nhung có thể dễ dàng tiếp cận khoản vay với lãi suất hợp lý để sửa sang nhà cửa. Các tiện ích đi kèm khá thuận tiện và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Song song đó, người lao động còn có thể tiếp cận các sản phẩm tài chính khác của ngân hàng với nhiều chính sách ưu đãi. Các sản phẩm như phát hành thẻ tín dụng miễn phí, miễn phí thường niên năm đầu, vay tiêu dùng không cần tài sản bảo đảm với lãi suất cạnh tranh. Ngoài ra, các giao dịch quốc tế như chuyển và nhận tiền từ nước ngoài cũng miễn hoặc giảm phí, giúp người lao động thuận tiện hơn trong quản lý tài chính cá nhân.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, năm 2025, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, bình quân hàng năm tăng 58,86% về số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, với quy mô giao dịch đạt mức tương đương nhiều lần GDP, cho thấy xu hướng số hóa ngày càng rõ nét. Trong bối cảnh đó, hoạt động chi lương qua ngân hàng, vốn đã phổ biến nhiều năm, bước sang giai đoạn mới.

Theo đại diện ngân hàng, trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm nhân sự, chi lương không còn là quy trình hành chính đơn thuần mà trở thành điểm kết nối giữa quản trị tài chính doanh nghiệp, hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng. Với cách tiếp cận này, dịch vụ chi lương của LPBank vừa hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chi trả lương thuận tiện, mở ra nhiều giải pháp tài chính đi kèm, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và phúc lợi nhân sự trong môi trường kinh doanh số hóa.

Hoàng Đan