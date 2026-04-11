LPBank cùng Sở Công Thương Cần Thơ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn

LPBank triển khai chương trình kết nối tại Cần Thơ, thúc đẩy đối thoại, tư vấn giải pháp vốn, ký kết hợp tác và mở rộng liên kết giữa doanh nghiệp, chính quyền và cơ sở đào tạo.

Chương trình "LPBank Connect - Kết nối địa phương, đồng hành cùng doanh nghiệp" do LPBank phối hợp Sở Công Thương Cần Thơ tổ chức ngày 10/4. Sự kiện thu hút hơn 150 đại biểu, gồm đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, logistics, xuất nhập khẩu và các cơ sở đào tạo trên địa bàn.

Tọa đàm giữa đại diện LPBank, Sở Công Thương, Bưu điện thành phố Cần Thơ và các doanh nghiệp. Ảnh: LPBank

Trong khuôn khổ sự kiện, tọa đàm giữa LPBank, Sở Công Thương, Bưu điện Cần Thơ và các doanh nghiệp diễn ra với nhiều nội dung. Các bên tập trung trao đổi về khó khăn trong tiếp cận vốn, tối ưu chi phí vận hành và mở rộng kênh phân phối. Đại diện ngân hàng trực tiếp tư vấn và đưa ra các giải pháp phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa LPBank với một số đơn vị tiêu biểu trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: LPBank

Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa LPBank với một số đơn vị tiêu biểu trên địa bàn gồm: Bưu điện thành phố Cần Thơ, trường Đại học Tây Đô, trường Cao đẳng nghề Cần Thơ. Ngân hàng còn ký MOU với UBND: phường Long Bình, xã Hỏa Lựu, xã Ngọc Tố, xã Thành Phú và một số doanh nghiệp khác. Các thỏa thuận này hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, tối ưu chi phí và tăng cường liên kết với cơ sở đào tạo. Qua đó, chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của khu vực.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: LPBank

Tại chương trình, đại diện Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, hội nghị được tổ chức nhằm ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp hỗ trợ thiết thực và phù hợp trong thời gian tới. Trong bối cảnh doanh nghiệp cần thêm nguồn lực để phục hồi và phát triển, sự phối hợp với các tổ chức tín dụng được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện khả năng tiếp cận vốn và nâng cao năng lực thích ứng với thị trường.

Đại diện ngân hàng cho biết, trong những năm gần đây, Đồng bằng sông Cửu Long đang chuyển mình mạnh mẽ, giữ vai trò là vùng kinh tế trọng điểm về nông nghiệp, thủy sản và xuất khẩu của cả nước. Song, bên cạnh những tiềm năng lớn, khu vực này vẫn đối mặt với thách thức như hạn chế trong tiếp cận vốn, áp lực chuyển đổi số, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thích ứng với bối cảnh kinh tế mới. Là trung tâm vùng, Cần Thơ đang tích cực thúc đẩy các hoạt động kết nối nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Chương trình triển khai mục tiêu hình thành nền tảng kết nối lâu dài với cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Ngân hàng hướng đến cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, đồng thời đồng hành trong quá trình chuyển đổi số, tối ưu vận hành và mở rộng thị trường. Định hướng này gắn với mục tiêu thúc đẩy tài chính toàn diện và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương.

Hoàng Đan